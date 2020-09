River irá en busca de la clasificación para los octavos de final ante San Pablo

River Plate recibirá hoy, en una atípica localía en cancha de Independiente, a San Pablo de Brasil, con el objetivo de triunfar y asegurarse el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores, a falta de una jornada para culminar el Grupo D.



El cotejo, que comenzará a las 21.30 y tendrá como árbitro al chileno Cristian Garay, se jugará en el estadio Libertadores de América de Independiente, en la ciudad de Avellaneda, debido a que el estadio Monumental está en un período de refacciones.



La quinta fecha del grupo comenzó anoche con el cotejo en que Liga Deportiva Universitaria, de Quito, goleó en Ecuador por 4 a 0 a Binacional, de Perú, con los dos primeros goles en contra de Diego Otoya y Camilo Mancilla, y los restantes de Adolfo Muñoz.



El puntero del grupo y primer clasificado con esa victoria a octavos de final, es Liga de Quito con 12 unidades, seguido por River con siete, San Pablo con cuatro y último Binacional con tres.









Avellaneda será el inusual lugar en donde el River de Marcelo Gallardo puede lograr el pase a octavos con un triunfo, una clasificación que asoma como un mero trámite para un equipo que tras la reanudación de la Copa igualó de visitante con San Pablo (2-2) y volvió a golear al débil Binacional, en Lima, por 6 a 0, luego de haberle propinado un 8 a 0 en Núñez, en marzo pasado.



Esos resultados llegaron como producto del buen juego del equipo de Gallardo, que es el que menos parece haber sentido el receso de más de seis meses en el fútbol argentino a causa de la pandemia de coronavirus.



Un estado físico impecable y la precisión, funcionamiento y voracidad intactos hacen que este River post-pandemia sea idéntico al equipo que llegó a la final de la pasada Libertadores ante Flamengo y al que se le escapó como arena entre los dedos la Superliga ante Boca Juniors.



River debió ganar en Brasil, el empate fue un accidente en una noche en que el propio equipo "Millonario" se empató con los goles en contra de Enzo Pérez y Fabrizio Angileri, respectivamente.



La goleada ante Binacional fue en un partido sin equivalencias ante un equipo peruano muy limitado y ya sin chances ni ánimo de clasificación, aunque en ese contexto River no escatimó esfuerzos y jugó con la idea de concretar la goleada.



Se producirá un esperado regreso en River, el del lateral Milton Casco en lugar de Fabrizio Angileri, tras recuperarse del coronavirus.



San Pablo no tiene margen para la especulación y el error en la Libertadores, porque necesita ganarle a River en Avellaneda.



El equipo que dirige Fernando Diniz viene de igualar en el Brasileirao como local ante Internacional (1-1), que tiene como técnico al argentino Eduardo Coudet, y ocupa el tercer lugar a cinco puntos del líder Atético Mineiro, de Jorge Sampaoli.



Se producirá la reaparición en la Copa de un notable jugador, ya que será titular el defensor Dani Alves, excompañero y ganador de todo con Lionel Messi en el Barcelona, recuperado de una operación del antebrazo derecho y que ya jugó el pasado domingo en el Brasileirao, publicó Télam.



En cambio, Luciano, autor del gol ante Inter, no viajó a Argentina ya que está suspendido en la Libertadores por haber sido expulsado cuando jugaba en Gremio en el clásico ante Inter de la Libertadores.



Diniz no confirmó quien jugará por Luciano pero, aunque por hora no lo divulgó, los candidatos son Vitor Bueno y Paulinho Bóia.

TV: ESPN 2.