Funcionarios del gobierno y legisladores no podrán comprar dólares

El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que "no habrá" nuevas medidas cambiarias y aclaró que los funcionarios de alto rango no van a poder comprar dólares.

También informó que el Banco Central "definirá que los funcionarios de alto rango no podrán comprar dólares ahorro" y sostuvo que "hay que generar confianza para generar ahorro en nuestra moneda".

Esa medida abarcará también a legisladores.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la titular del Senado, Cristina Kirchner, preparan una resolución conjunta para que los legisladores de ambos cuerpos dejen de tener acceso al cupo de 200 dólares en el mercado oficial de cambios.

"Nadie tiene coronita. Los diputados y senadores no van a poder comprar dólares", adelantó Massa en declaraciones televisivas.

El ex intendente de Tigre y actual diputado del Frente de Todos justificó la decisión al considerar que el país "necesita los dólares para la producción, para la generación de empleo, para la balanza comercial. Sin dudas que hoy hay que buscar otros elementos de ahorro", explicó.

En este sentido, aseguró que "si muchos argentinos hacen el esfuerzo de quedar excluidos de la lista del Banco Central, los primeros que tienen que dar el ejemplo son los diputados y senadores".

La medida también alcanzaría a otros funcionarios del Poder Legislativo, aunque no a los empleados administrativos, técnicos y otros cargos de bajo rango, supo NA de fuentes parlamentarias del oficialismo en el Senado.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya había anticipado que los funcionarios del Poder Ejecutivo tampoco tendrían acceso al cupo de 200 dólares que autoriza el Banco Central a un sector de la población.

Guzmán consideró que se está "en otra etapa de la pandemia y se requiere afinar la política monetaria".

Para el funcionario, la actividad económica está "mostrando signos de recuperación", aunque sostuvo que "la realidad sigue siendo dura".

Subrayó que "en septiembre los ingresos fiscales en términos reales son positivos por primera vez en el año".

"Si bien la realidad es dura hay signos y eventos concretos que marcan un signo positivo" para la reactivación económica, dijo Guzmán a Ambito.com

Al referirse a las negociaciones con el FMI, dijo que "hay un diálogo constante, constructivo, esta semana tomamos contacto en forma virtual con la misión, que el martes arribara y en noviembre tendremos otra misión".

Guzmán agregó que el nivel de déficit previsto en el presupuesto para el año próximo "va de la mano de la recuperación económica" y consideró que "va a ayudar al sector privado a tener mejores condiciones".

"Estamos buscamos ir afinando ciertas cuestiones en función de la evolución de la actividad económica, estamos en otra etapa de la pandemia y requiere ir ajustando la economía y la política monetaria", explicó.

Añadió luego que "lo que se viene es mejor" y dijo que el Gobierno trabaja para tener una base económica más sólida.

"Estamos preparando cosas para tener una base que nos haga estar mejor en el futuro porque lo que viene es mejor", aseguró Guzmán.

El ministro ensayó un llamado a la gente: "Confiar en nosotros mismos, en nuestra propia Argentina y ordenar cómo discutimos con la sociedad sobre la base de la responsabilidad y en forma civilizada, porque eso nos va a dar mayor paz y mayor tranquilidad".

"Hay que tener confianza en nuestra propia moneda, quien apostó por eso tuvo un retorno positivo este año", comentó.