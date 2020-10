La producción industrial cayó 7,1% en agosto

La producción industrial registró una baja del 7,1% en agosto respecto del mismo mes de 2019 y acumula en los primeros ocho meses del año una contracción del 12,5%, informó hoy el INDEC.

En agosto, el índice de Producción Industrial (IPI) mostró un descenso del 0,9% respecto del mes anterior, luego de tres meses de variaciones positivas en esa comparación.

En el octavo mes del año, 12 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales.

Estuvieron encabezadas por la fabricación de motos y otros transportes, con 42,5%, y la elaboración de prendas de vestir y calzado con una contracción del 30,7%.

Según la encuesta que mensualmente realiza el organismo, el 26,3% de las compañías espera que el nivel de actividad aumente entre septiembre y noviembre próximos.

Otro 34,9% de las empresas estimó que el nivel de actividad no variaría y el 38,8% restante proyectó una caída en ese período.

Según el mismo relevamiento, en agosto solo 54,1% de los establecimientos industriales operó con normalidad, mientras que 45,9% operó parcialmente o no tuvo actividad productiva.

Entre las empresas que operaron parcialmente o no tuvieron actividad productiva, un 51,5% dijo que no tuvo el personal necesario por el aislamiento y 25,3% indicó que no tuvo demanda.

Entre los sectores que mostraron una reactivación en la comparación interanual figuraron la elaboración de sustancias y productos químicos con una mejora del 10,4%, la fabricación de muebles y colchones con 10,2%, la producción de tabaco un 8,0% y la de máquinas y equipos con un 5,2% de suba.

El resto de los sectores afectados fueron la fabricación de equipos e instrumentos de precisión con un 29,3%, la producción de hierro y acero con un 25,2%, textiles con una caída interanual del 19,4% y el sector automotriz con un baja del 17,0%.

Le siguieron la refinación de petróleo con una contracción del 13%, la elaboración de productos de metal con un 12,0 y la de insumos para la construcción un 7%.

Por debajo de la caída del nivel general se registraron las bajas interanuales en la producción de alimentos y bebidas con un 4,9%, de artículos de caucho y plástico con un 3,7% y la de productos de madera, papel y cartón con una contracción del 3,1%, informó NA.