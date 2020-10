Advierten sobre saturación de terapias de clínicas y sanatorios

“El hecho de no tener camas disponibles en terapia intensiva es preocupante”, advirtieron desde el sector que agrupa a los establecimientos privados. Remarcaron que no sólo se trata de respiradores sino también de médicos y personal especializado.

Clínicas y sanatorios privados de la provincia advirtieron sobre el estado de saturación en que se encuentran las unidades de terapia intensiva de esos establecimientos en el marco de la pandemia de Covid 19. En el departamento Paraná hay hasta la fecha 5.640 casos de coronavirus.

En ese sentido, el titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorio de Entre Ríos, Víctor Lozze, hizo hincapié en que no sólo se trata de la necesidad de aparatología para la atención de los pacientes, sino también de médicos y personal de enfermería especializados.

Por otra parte, la entidad publica hoy en El Diario una solicitada subrayando también la crisis económica que afecta al sector privado de la salud: “Nuestra asociación, que agrupa a 50 sanatorios y clínicas distribuidas en todo el territorio provincial y que provee servicios médicos y asistenciales a más del 60% de nuestra población, comunica la angustiante y extrema situación económica/financiera en que se encuentra y que nos pone al límite de nuestra capacidad operativa”.

El escrito está dirigido “a la Obra Social Provincial (Iosper), al resto de la seguridad social y a la ciudadanía en general” y remarca “el desmedido aumento de todos nuestros insumos, la disminución del 50% de las prestaciones (no Covid) impuestas por normativas ministeriales, que restan recursos a nuestro financiamiento, la falta de adecuación de aranceles y el no reconocimiento de mayores costos que la atención Covid requiere”.

TERAPIAS

Pero también se destacó la crítica situación que atraviesan los sanatorios debido a la ocupación de sus terapias intensivas.

“En la última reunión que tuvimos hace un par de días ya se estaba hablando que en las terapias intensivas que tienen alta complejidad estaban saturados los lugares dispuestos para enfermeros de Covid”, aseguró Lozze en declaraciones a LT 14. “Es una preocupación porque si hay que internar un paciente en planta y no se sabe cómo va a ser la evolución el hecho de no tener camas disponibles en terapia intensiva es preocupante”, destacó el titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios.

Estimó luego que la cantidad de plazas de terapia intensiva en los sanatorios privados de la capital entrerriana son entre 12 y 14: “Esa es la capacidad que tienen más o menos los establecimientos de adultos. De los cuales no se pueden ocupar el 100% para Covid porque las otras patologías siguen existiendo. Hay que dividir ese número en Covid y otras patologías. Eso pasa en la parte privada”, aclaró.

Señaló luego, que “sobre el tema Covid estamos trabajando de la mano con el COES para poder coordinar de la mejor manera las acciones contra esta pandemia que nos está acosando”. Y explicó cuáles son las medidas que se toman cuando en un establecimiento se quedan sin camas en terapia intensiva: “En el caso de que no haya más capacidad nos comunicamos con el COES para ver qué capacidad tienen. Está el Hospital Militar, Hospital de la Baxada y Hospital San Martín. Ahí termina la actividad en esta zona. Después, hay un hospital en Villaguay, otro en la costa del Uruguay (con terapia). La capacidad operativa no es tan fácil de aumentar porque no es solamente tener un respirador. Hay que tener todo para atender a un paciente de alta complejidad: desde médicos, enfermeros, hasta el edificio, las camas. No nace por generación espontánea sino que tiene que haber gente formada para manejar todo eso. Todos los servicios están con toda la gente necesaria pero no sabemos cómo va a seguir evolucionando. Todo el personal de sanidad se está matando para atender esta situación. Todo es un esfuerzo denodado”, enfatizó.

También, hizo referencia a los casos de Covid que se dan entre el personal médico y de enfermería de los sanatorios: “El cuidado que tienen las instituciones tanto públicas como privadas con respecto al cuidado de la gente es extremo. Se tienen todos los elementos, pero después desde las puertas para afuera es otra cosa. Todos los sanatorios tenemos problemas de personal aislado”, aseveró.

“El sistema de salud ha trabajado denodadamente en todo el país. Yo no soy quién para criticar las políticas de Estado. Por supuesto que desde el punto de vista personal, uno sale a la calle y casi que la cuarentena no se ve. De todo lo otro no quiero opinar. Pero el tema económico nos está liquidando”, concluyó.