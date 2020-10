Macri criticó el aislamiento por la pandemia y anticipó que no piensa en ser candidato en 2021

El expresidente Mauricio Macri admitió que durante su Gobierno cometió errores como "no decir el estado en que se encontraba el país" cuando asumió Cambiemos y que en diciembre de 2017 perdió "la capacidad de escuchar" las demandas de la sociedad porque se puso "a la defensiva", a la vez que criticó la política oficial para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Además, sostuvo que no se ve como candidato para las elecciones legislativas del año próximo.

En su primera entrevista con un medio local desde que dejó la Presidencia, Macri criticó la política del Gobierno de Alberto Fernández con respecto al coronavirus: "Esta cuarentena tiene que parar, confiar en nuestros médicos, en nuestra sociedad porque el argentino es responsable", dijo.

También negó que desde la Agencia Federal de Inteligencia /AFI) se hayan promovido acciones de espionaje ilegal: "Nunca existió una orden de hacer ningún tipo de espionaje", aseveró en una entrevista concedida al canal TN.

"Viendo lo de hoy en la calle se encuentra la razón por la cual, siendo pesimista por lo que vendrá en los próximos meses, podemos ser optimistas por lo que vendrá más adelante"

Por otra parte, admitió: "Yo podía contar lo que pasaba o expresar un optimismo por lo que se podía lograr y elegí lo segundo. Con el diario del lunes, creo que me equivoqué porque después se sucedieron los esfuerzos y la ciudadanía se fue agotando, especialmente la clase media empezó a sentir que el esfuerzo no terminaba nunca y no era lo que yo había generado".

Macri también evocó: "Aquel diciembre de 2017, después de una elección increíble asistimos a un espectáculo terrible: el massismo se juntó con el kirchnerismo, colapsaron la sesión (por la reforma previsional), 10 toneladas de piedra (lanzadas por manifestantes), y aunque salió la ley nos pusimos en una situación defensiva, y dejé de salir a explicar".

"Tuve que vetar leyes que no ayudaban y ahí ya el modo defensivo me llevó a perder la capacidad de escuchar. Dejé de explicar por qué estaba pasando cada cosa y esa situación hizo que gran parte de la sociedad dijera 'esto no va más' y recién recuperé la capacidad de escuchar en las últimas marchas que hice, pero ya era tarde", continuó.

Macri recordó las elecciones PASO del 11 de agosto del año pasado y dijo que "fue tremendo; porque la gente vio que el esfuerzo no daba sus frutos y se volvió al pasado de más pobreza y más problemas".

Al enumerar otro de sus errores, puntualizó: "Nunca pude haber delegado la negociación política, la dejé en manos de este grupo de gente filoperonista (por Emilio Monzó-Rogelio Frigerio y Sebastián García de Luca)".

"La vicepresidenta está conduciendo el Gobierno como todos pensamos que iba a suceder. Tiene una agenda propia en la que ella necesita, bloquear, someter a la Justicia"

"Yo como ingeniero estaba tironeado por mesas de productividad o en viajar por el país o por el mundo o en reunirme con (la jefa del PRO Patricia) Bullrich para tratar el tema de la lucha contra el narcotráfico", reconoció.

En esas negociaciones con los parlamentarios o con los gobernadores, "se jugaba mucho, y nunca llegamos a los acuerdos que se necesitaban", dijo Macri, y agregó: "Tengo mis dudas de que hubiera obtenido algo mejor que lo que obtuvieron".

Consultado sobre la frase que dijo al asumir en relación a que su Gobierno fuera juzgado por la evolución de los índices de pobreza, aseveró: "Fue insuficiente. Cuando terminé mi Gobierno había la misma cantidad de pobres que lo que recibimos".

En relación al futuro de Juntos por el Cambio, expresó: "Viendo lo de hoy en la calle se encuentra la razón por la cual, siendo pesimista por lo que vendrá en los próximos meses, podemos ser optimistas por lo que vendrá más adelante".

"No me veo candidato. Estoy cómodo en acompañar a los que tienen vocación de liderar, por ejemplo (el jefe de gobierno porteño) Horacio (Rodríguez Larreta)

"Estamos unidos en defender los valores centrales de la República. Nuestro espacio siempre creyó en el diálogo. Lo único que pedimos es que sea con la Constitución sobre la mesa", agregó.

Insistió en sus críticas al oficialismo al decir que "el Gobierno nacional tomó una actitud de miedo y autoritarismo" y recordó que "desde el primer día" de la cuarentena por el coronavirus "dije que había que tener un equilibrio para cuidar la salud mental y la salud laboral de gente".

"Tenemos que normalizar el país, confiar en nuestros médicos y en la responsabilidad social de nuestra gente. Yo hubiese ido por la línea que fue Uruguay, ser respetuoso de la voluntad de la gente", amplió.

Y sostuvo que "sin un Presidente que defienda la Constitución no hay manera. El kirchnerismo volvió a atropellar la Justicia y a las instituciones".

Y dijo: "Todos teníamos la esperanza de que el kirchnerismo volviera habiendo aprendido algo, pero cuando empezó a aumentar impuestos, a no respetar la propiedad privada queriendo expropiar Vicentin, a tomar regulaciones de todo tipo, a dar de baja la ley de economía del conocimiento, al ataque del sistema institucional, eso destruyó la credibilidad".

Avanzó sobre la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Al respecto dijo que hay "un avance sistemático" encabezado por ella: "La vicepresidenta está conduciendo el Gobierno como todos pensamos que iba a suceder. Tiene una agenda propia en la que ella necesita, bloquear, someter a la Justicia".

No obstante, cuestionó las protestas frente al domicilio de Cristina Kirchner: "No era el lugar para convocarse a manifestar".

Sobre la posibilidad de ser candidato a legislador en 2021, sentenció: "No me veo candidato. Estoy cómodo en acompañar a los que tienen vocación de liderar, por ejemplo (el jefe de gobierno porteño) Horacio (Rodríguez Larreta),. que está trabajando bien en un momento difícil y sin el paraguas que tuvo".

"La veo bien a Patricia Bullrich en la conducción del partido, seguimos apostando a María Eugenia Vidal, a gente joven como Omar de Marchi o Federico Angelini, al liderazgo de Alfredo Cornejo en la UCR o de Maxi Ferraro en la Coalición Cívica".