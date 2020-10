Diputados dio media sanción al proyecto de Ley de Paridad Integral de Género

Se trata del proyecto que establece el principio de Paridad de Género en la conformación e integración de los tres Poderes del Estado, en los Partidos Políticos y en organizaciones de la Sociedad Civil, Consejos y Colegios Profesionales.

A excepción de la diputada de Islas, que lo hizo por teleconferencia, las 9 legisladores restantes que ocupan una banca estuvieron presentes en el recinto. También asistió la vicegobernadora.

En defensa del proyecto, se pronunció la presidenta de la Comisión de Legislación General, Carina Ramos (Frente Creer), quien consideró que se trató de una sesión "histórica para la democracia d la provincia".

"Llegamos hasta acá luego de un camino colectivo que venimos construyendo de manera horizontal desde diferentes espacios y fuerzas políticas de la provincia", contó la legisladora, y consideró que "estar debatiendo esta Ley habla de la evolución" y pone "en valor la lucha de mujeres que se encuentran en muchos espacios de la sociedad civil".

Además "traspasa lo partidario y lo político", ya que "no luchamos desde un sector sino que luchamos con las miradas puestas en las mujeres y disidencias silenciadas durante mucho tiempo".

Ramos destacó que "es la lucha de miles de mujeres que nos precedieron. Como mujeres de la política tenemos un gran desafío y responsabilidad de ser la voz de esas mujeres y disidencias que lo único que quieren que sean reconocidos sus derechos".

"Construimos consensos para avanzar en un nuevo proyecto que hará realidad la paridad integral en la provincia de Entre Ríos, estamos convencidas que la igualdad de oportunidades y trato solo será real si se garantiza en todos los ámbitos de participación social y política".

La diputada de Cambiemos, Gracia Jaroslavsky, destacó "la labor enorme y generosa que hizo la Vicegobernadora a lo largo de todo el año, con la Red para la Igualdad, en la que participaron muchísimas mujeres". Se trató de "un debate abierto, generoso y ella se puso delante de este proceso, porque ella hoy es un símbolo de la política entrerriana, porque es la primera mujer que ha ocupado la Vicegobernación y fíjense la diferencia que ha marcado".

Jaroslavsky se mostró "orgullosa de pertenecer a este cuerpo en este momento, estas 10 mujeres y la vicegobernadora". También reconoció a las que "lucharon antes y los hombres que superaron los prejuicios ancestrales que van a votar la ley".

"Creo que hemos estado a la altura de nuestro tiempo", sostuvo.

Sumaron sus voces de apoyo las diputadas Ayelén Acosta, Silvia Moreno, Sara Foletto, Mariana Farfán, Lucía Varisco, Stefanía Cora y Paola Rubatino.

El diputado de Cambiemos, Nicolás Mattiauda, se opuso a la iniciativa por entender que "no alcanzaría en la práctica los fines perseguidos por el texto de la Constitución" y opinó que "incurre en excesos, irregularidades e inconstitucionalidades, se extralimita invadiendo ámbitos o esferas que exceden la competencia legislativa y afectando derechos y de particulares y otros ámbitos del Estado". Defendió la ocupación de cargos por "idoneidad de los postulantes", que, según dijo, "no puede ser aplazada por cuestiones subjetivas".

El diputado Diego Lara aprovechó su intervención para aclarar a Mattiauda que "lo que persigue la Ley no afecta las premisas de la Constitución nacional, provincial o tratados de derechos humanos". Dijo que el artículo 16 de la Constitución del 53, que habla de igualdad ante la ley y sólo exige el principio de la idoneidad", cuando se habla de paridad de géneros, "tenemos que referirnos a la noción de igualdad ante la ley, que no es otra que todos somos iguales ante la ley en igualdad de circunstancias, como trato no arbitrario, no discriminación".

"Existen situaciones que esa idea de igualdad ante la ley, que respete la no arbitrariedad, es insuficiente, como en esto de la igualdad de participación de la mujer".

Por eso, "por razones de desigualdad estructural, desventajas, no puede acceder o no acceden en la medida que lo hacen aquellos grupos que no están en situación de desventajas. El estado tiene que desmantelar esas desventajas y si el Estado no hace estas leyes de trato preferente como se llama, se mantiene y profundizan esa situación de desigualdad".