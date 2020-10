Racing sobre el final encontró la ventaja y clasificó segundo

Racing Club terminó en el segundo lugar del Grupo F de la Copa Libertadores pese a su victoria por 2 a 1, como local, sobre el venezolano Estudiantes, de Mérida, que jugará la Sudamericana, porque, en Montevideo, Nacional se impuso sobre Alianza Lima, de Perú, 2 a 0, y lo aventajó por diferencia de un gol, ya que ambos terminaron como punteros de la zona con 15 unidades.A los 15 minutos de la segunda etapa abrió el marcador Lorenzo Melgarejo para el conjunto local, mientras que a los 21 igualó de manera transitoria Henry Plazas, pero a los 41 decretó la victoria a favor de "La Academia" Matías Rojas, con un espléndido tiro libre.El conjunto local se hizo dueño de la pelota desde el inicio, controló el mediocampo con el correcto trabajo de Leonel Miranda y Marcelo Díaz, lo cuál le permitió tener volumen de juego con las subidas de los laterales y el buen manejo de los volantes ofensivos.A pesar de tener el control de la pelota, el conjunto dirigido por el entrenador Sebastián Beccacece no logró ser vertical ni peligroso para el arco defendido por el arquero Alejandro Araque.En el segundo tiempo, el conjunto venezolano intentó jugarle de igual a igual al equipo albiceleste, que impuso su jerarquía ante un Estudiantes que no mostró muchas ideas.Con el ingreso del capitán Lisandro López, en el segundo tiempo, Racing intentó manejar el desarrollo del partido con más claridad y con la experiencia de sus años dentro del fútbol, aunque el equipo no logró ser peligroso para el arquero Araque.El tanto del triunfo convertido por el paraguayo Matías Rojas le permitió a los de Avellaneda conseguir la victoria como locales, pero no quedarse con el primer puesto del Grupo F.Es que, simultáneamente, Nacional, en Uruguay, terminó en el primer lugar de la zona con 15 puntos. la misma cantidad que Racing pero con +6 de diferencia de gol contra +5 de "La Academia".Los tantos de los uruguayos fueron obra justamente de un exRacing como Gonzalo Bergessio y Alfonso Trezza, a los 8 minutos y 31 minutos de la primera etapa, respectivamente.Las posiciones finales del Grupo F tuvieron entonces a Nacional y Racing con 15 puntos, seguidos por Estudiantes, de Mérida, con 4 y Alianza Lima, con 1 y eliminado.