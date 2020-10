La actividad económica cayó y la balanza comercial dio superávit

Estadísticas de la Economía: la balanza se desplomó en un 11,6% en agosto. El superávit comercial fue de u$s 584 millones. Y la Bolsa de Cereales proyectó la cosecha de trigo.

La actividad económica se desplomó 11,6% en agosto en comparación con igual período de 2019 sin embargo respecto de julio tuvo una suba del 1,1%, la cuarta consecutiva, informó esta tarde el INDEC.

De este modo, golpeada por la pandemia y las medidas sanitarias adoptadas, el Estimador mensual de actividad económica (EMAE) acumuló en los primeros ocho meses del año una caída del 12,5% contra igual período de 2019.

Según el organismo, con la recuperación evidenciada respecto de julio, la actividad económica "continuó recuperando parte de la retracción acumulada en el período marzo-abril".

Con excepción de Intermediación financiera (4,1%), el resto de los sectores registró caídas en agosto con respecto al mismo mes de 2019.

La balanza comercial

La balanza comercial arrojó en septiembre un superávit de u$s 584 millones, informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El superávit comercial de septiembre fue u$s 1.160 millones inferior a igual período de 2019, y se dio principalmente por la caída de las exportaciones de u$s 1.035 millones y por una suba de u$s 125 millones de dólares de las importaciones.

La proyección del trigo

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo la proyección de producción del trigo 2020- 2021 en 700 mil toneladas y pronosticó que se cosechará un total de 16,8 millones en esta campaña.

"La cosecha de trigo cubre el 3 % de la superficie apta a nivel nacional, concentrada exclusivamente en el norte del país y entregando un rinde promedio de 850 kilos por hectárea", sostuvo el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la entidad.



FUENTE: NA/INDEC.