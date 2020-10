El hospital de Seguí está llegando al límite de camas y evalúan derivar pacientes

Se evalúa comenzar a hacer derivaciones si continúan sumándose pacientes que requieran internación. Desde el Hospital Lister hicieron público un llamado a la reflexión con el siguiente mensaje: "Debido a la situación de público conocimiento del aumento de casos positivos de Covid-19, el servicio de internación del hospital está llegando al límite de su capacidad de camas disponibles. Si esto ocurriera, los pacientes deberán ser derivados a otros nosocomios", replicó SeguíNoticias.

"Remarcamos la importancia de la responsabilidad social, al adoptar las medidas preventivas y respetarlas, ya que no estamos exentos de necesitar este servicio (no sólo por Covid, sino por cualquier otra patología)".

En la mañana de este viernes 23 de octubre, el director del Hospital Lister, Edgardo Olivo, dio detalles de la situación epidemiológica que se vive en la localidad. En diálogo con FM Activa 91.5, manifestó: “Se viven tiempos bastantes complicados como en todos lados, porque no hay un lugar que en este momento esta situación nos está desbordando. No hay un servicio público en cualquier lado del mundo que de abasto si la población no ayuda, no toma conciencia de que estamos en pandemia”.

“Cada día hay más pacientes positivos, esto es preocupante, si tenemos un positivo hay que pensar en los contactos y menos de 10 contactos una persona no tiene durante el día, es preocupante y alarmante la situación”, expresó.

“En Seguí, hoy activos tenemos 20 casos y 196 personas aisladas, antes hablamos de personas mayores pero hoy en día son jóvenes los pacientes positivos", confirmó el director del Hospital Lister.

Consultado por el albergue de Segui FBC para el aislamiento de personas, Olivo comentó “está en mejores condiciones que en el principio de la pandemia, está preparado y en caso de necesitarse esta con todo para aislar personas”.

“El personal de Salud ya se está agotando, son muchos meses que venimos con esta situación que cada vez es peor, si tuviéramos agotamiento pero tendríamos respuesta de la gente uno lucha desmedidamente, si estamos luchando y no tenemos respuesta del otro lado, nos preguntamos hasta donde vale nuestro esfuerzo”, finalizó Olivo.