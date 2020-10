Talleres será local ante Newell´s en el inicio de la Copa de Liga Profesional

Talleres de Córdoba, que renovó más de la mitad de su plantel, recibirá este viernes en el estadio Mario Kempes a Newell´s Old Boys de Rosario, en el inicio de la zona 4 de la Copa de Liga Profesional.El encuentro se jugará desde las 21.10, será arbitrado por el neuquino Darío Herrera y lo televisará TNT Sports.Los dirigidos por el uruguayo Alexander "Cacique" Medina ya no cuentan en sus filas con figuras como Nahuel Bustos, Guido Herrera, Andrés Cubas, Dayro Moreno o Facundo Medina, entre otros, y tienen el objetivo de sentar las bases en este reducido certamen para encarar un 2021 que los tendrá participando en la Copa Sudamericana.La 'T' también se desprendió de Jonathan Menéndez, Leonardo Godoy y José Mauri, y apuesta a las contrataciones del arquero Marcos Díaz y el delantero Mateo Retegui para colaborar en suplir esas ausencias, además de una base de jugadores juveniles que quieren su lugar en el equipo.A pesar de la llegada del exarquero de Boca y Huracán, el arco comenzaría siendo defendido por otro experimentado, Mauricio Caranta, quien fue suplente de Herrera por más de cuatro años.La única duda que tendría el uruguayo Medina es en la delantera, y pasa por determinar si estará presente desde el arranque el recién llegado Retegui (se sumó el lunes a los trabajos del equipo), o si mantiene a Favio Cabral en los titulares, como lo hizo en los amistosos previos.Los rosarinos, en tanto, con la conducción técnica de Frank Darío Kudelka, quieren ser protagonistas en este torneo corto con la recuperación de una de sus máximas estrellas, el ex River Ignacio Scocco, quien superó problemas físicos y estará desde el arranque en el mundialista cordobés.La base que mantiene el 'leproso' desde antes de la pandemia, con la experiencia de Pablo Pérez y Maximiliano Rodríguez en el mediocampo, lo ilusionan con pelear en los primeros puestos, apostando en la delantera a la velocidad de Sebastián Palacios y la efectividad de Scocco.Talleres y Newell's comparten la zona 4 con Boca y Lanús, que se enfrentarán el sábado.- Probables formaciones -Talleres de Córdoba: Mauricio Caranta; Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez, Juan Cruz Komar y Enzo Díaz; Federico Navarro, Tomás Pochettino, Joel Soñora y Juan Ignacio Méndez; Favio Cabral o Mateo Retegui y Lautaro Guzmán. DT: Alexander Medina.Newell´s (R): Alan Aguerre; Ángelo Gabrielli, Fabricio Fontanini, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Pablo Pérez, Julián Fernández, Aníbal Moreno y Maximiliano Rodríguez; Sebastián Palacios e Ignacio Scocco. DT: Frank Darío Kudelka.Árbitro: Darío Herrera.Cancha: Mario Alberto Kempes, de Córdoba.Hora de inicio: 21.10.TV: TNT Sports.