River, sin autorización para jugar de local en Ezeiza

River Plate no tiene hasta el momento la autorización correspondiente de parte de las autoridades de la Copa de la Liga Profesional (LPF) de fútbol para hacer de local este domingo ante Banfield (21.15), en el estreno de ambos en la competencia doméstica, luego de siete meses y medio de inactividad por la pandemia del coronavirus.Si bien las autoridades 'millonarias' continúan efectuando las pruebas necesarias en el sistema lumínico del River Camp de Ezeiza, la organización de la LPF no había otorgado "el visto bueno" para que el encuentro de la primera fecha del certamen se juegue en la apuntada localidad bonaerense.De hecho, de acuerdo a lo que pudo averiguar Télam, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) entregó la aprobación para que el encuentro se dispute en el predio de entrenamiento que posee la entidad de Núñez, imposibilitada de utilizar el estadio Monumental que está en refacciones.Inclusive, el intendente del partido de Ezeiza, Gastón Granados, deslindaba cualquier tipo de injerencia en la decisión final, argumentando que "desde la Intendencia no somos los responsables de que se juegue. De lo único que nos encargamos es de armar el operativo policial", dijo."La aprobación para que se juegue el partido la debe otorgar la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)", agregó el funcionario, en declaraciones a Radio La Red.Granados indicó que el operativo policial previsto, que constará de 150 efectivos, "ya está armado, haremos un esquema que le impida a la gente acercarse a las inmediaciones del predio, inclusive en las autopistas linderas", sostuvo.El Intendente de Ezeiza contó que la entidad 'millonaria' depositó "en horario bancario, el monto pactado para armar el operativo policial".A pesar de que el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, se entrevistó en las últimas horas con su par de River, Rodolfo D'Onofrio, para entregarle una suerte de aprobación para utilizar el predio, los principales directivos de la LPF no siguieron ese mismo camino.De hecho, Sergio Rapisarda (Vélez Sarsfield), Cristian Malaspina (Argentinos Juniors) o Víctor Blanco (Racing) son solamente algunas de las voces que se alzaron en contra de que el club 'millonario' haga de local en Ezeiza y le reclamaron que "alquile un estadio alternativo" para jugar ante el 'Taladro', este domingo, a las 21.15, en partido por la zona 3 del torneo.