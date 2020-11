Defensa y Justicia empató con Luqueño y avanzó en el certamen

Hernán Crespo, DT de Defensa y Justicia

Defensa y Justicia empató con Sportivo Luqueño de Paraguay, 1 a 1, y con un global de 3-2 se clasificó para jugar los octavos de final de la Copa Sudamericana.Emmanuel Morales (45m. PT) adelantó al conjunto paraguayo e igualó Braian Romero (36m. ST).El partido se jugó en el estadio Norberto Tomaghello, en Florencio Varela, y fue arbitrado por el uruguayo Christian Ferreira.En la primera acción de riesgo llegó el visitante, con un remate de Carlos González que rechazó David Martìnez en la línea de sentencia. Después, el mismo delantero paraguayo probó desde afuera y la pelota se marchó junto al palo derecho del arco de Ezequiel Unsaín.El local tuvo más la pelota, que buscó abrirla por los costados, como pretende siempre su entrenador Hernán Crespo, y respondió con dos envíos de Braian Romero, también desviados, aunque la más clara fue un tiro libre de Marcelo Benítez que salió apenas afuera.Pero sobre el cierre de la primera etapa, Unsaìn no pudo contener la pelota en un centro y Morales de cabeza la empujó desde la línea al gol.En el complemento, Defensa se volcó al campo contrario en busca de la igualdad y tuvo acercamientos con un envío de Romero y un cabezazo de Juan Rodríguez, ambos desviados.El ingresado Orlando Gaona Lugo -ex Boca y Olimpo de Bahía Blanca- respondió con un remate desde la izquierda también desviado.Inistió Defensa y tuvo su premio con un remate desde afuera del área de Romero que superó la resistencia del arquero argentino Nicolás Campisi, con paso por Aldosivi y Talleres de Mar del Plata e Independiente de Avellaneda.Defensa no jugó bien, pero pasó de ronda y ahora esperará en octavos de final al ganador de la serie entre Vasco da Gama de Brasil y Caracas de Venezuela.