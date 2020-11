Heller anticipó que el impuesto a las grandes fortunas irá "al recinto en las próximas sesiones"

El diputado nacional del Frente de Todos y presidente del Banco Credicoop, Carlos Heller, remarcó hoy que el Impuesto a las Grandes Fortunas de su autoría en conjunto a Máximo Kirchner "estará en el orden del día" en "alguna de las próximas sesiones" de Diputados.

"Supongo que el proyecto del impuesto a las grandes ganancias estará en el orden del día en algunas de las próximas sesiones. Me imagino que en las próximas dos o tres sesiones de la Cámara, el tema va a ir al recinto", sostuvo Heller en declaraciones a "El Gíglico", el programa de Mauro Viale en Radio Rivadavia.

Respecto a la ley de aborto legal, expresó: "Las leyes para salir no necesitan ser buenas. Necesitan los votos. Soy optimista de que el proyecto va a salir".

"El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo era muy bueno, pero no se aprobó por el Senado. Por eso el tema no pasa por si es bueno o no, sino si alcanza los votos necesarios", indicó.

Por último, se refirió a la coyuntura económica y dijo que "lo único que generaría la devaluación es ajuste".

"No veo ninguna necesidad de que haya devaluación", concluyó Heller.