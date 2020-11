Unión le ganó a Racing en Santa Fe por la segunda fecha de la Zona 1

Síntesis

Unión venció este domingo por 2-0 a Racing Club en Santa Fe y con un equipo alternativo, en un encuentro disputado en el estadio 15 de Abril, válido por la segunda jornada de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional.A raíz de la derrota, Racing se mantiene en el último lugar de la tabla de posiciones y sin unidades, mientras que Unión quedó en la segunda posición con 4 puntos, a dos del líder Atlético Tucumán (6). Arsenal se ubica tercero con un punto.El primer tiempo tuvo a Racing como el claro protagonista del partido, con un control de la pelota de principio a fin en todos los sectores del campo de juego.Los dirigidos por el entrenador Sebastian Beccacece manejaron el ritmo del partido con un juego a puro vértigo de mitad de cancha hacia delante, que dejó sin respuestas futbolísticas al "Tatengue".La "Academia" generó muchas jugadas de peligro desde ambos costados de la cancha y por el centro y tuvo mucha movilidad, pero no logró ser efectivo en el momento de la definición.Además de la falta de eficacia, el conjunto albiceleste se encontró con una buena actuación del arquero Sebastian Moyano, quien respondió cada vez que fue exigido.El equipo conducido por el técnico Juan Manuel Asconzábal no logró quebrar la supremacía de la visita, pero sin embargo aprovechó con creces la única llegada claro que tuvo a los largo de los primeros 45 minutos cuando solamente habían transcurrido 4 de partido, a través de Fernando Márquez, el héroe de la clasificación unionista a los octavos de final de la Copa Sudamericana entresemana ante Emelec, en Ecuador, son su gol de la victoria para el 2-1 final, de tiro penal.La cercanía en el tiempo de ese partido disputado en Guayaquil obligó al técnico Juan Manuel Azconzábal a recurrir a un equipo alternativo que, pese a enfrentarse a un Racing con todos los titulares, lo pudo emparejar en el segundo período para llevarse tres puntos valiosísimos en esta fase de grupos.Es que efectivamente el segundo tiempo arrancó más parejo de lo que había sido la primera parte, porque el equipo local salió a jugar con mayor predisposición y cuando promediaba la etapa, logró aumentar la diferencia a los 24 minutos a través del joven delantero de 21 años surgido en las inferiores de Boca Juniors, Mauro Luna Diale.Racing, en tanto, no pudo sostener el nivel mostrado en el primer tiempo, estuvo sin ideas claras y no logró ser vertical ni efectivo.Esto le permitió al local sostener la diferencia y terminar dejando una mejor imagen global ante un rival de mayor jerarquía que parece haber perdido el rumbo luego de muna semana plagada de versiones sobre algunas diferencias en el seno del plantel luego desmentidas por su técnico, Sebastián Beccacece.En la próxima jornada (tercera y última de la primera rueda), Racing recibirá en el Cilindro de Avellaneda a Arsenal, de Sarandí, mientras que Unión visitará al puntero Atlético Tucumán.Unión: Sebastián Moyano; Francisco Gerometta, Matias Nani, Jonathan Galván y Lucas Esquivel; Nery Leyes, Juan Nardoni, Fernando Elizari y Kevin Zenón; Mauro Luna Diale y Fernando Márquez. DT: Juan Manuel Azconzábal.Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Leonardo Sigali y Eugenio Mena; Augusto Solari, Leonel Miranda y Matías Rojas; Jonatan Cristaldo, Lisandro López y Héctor Fértoli. DT: Sebastián Beccacece.Gol en el primer tiempo: 4min. Márquez (U).Gol en el segundo tiempo: 24min. Luna Diale (U).Cambio en el primer tiempo: 42m. Benjamín Garré por Solari (R).Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Franco Troyansky por Elizari (U), Brian Blasi por Zenon (U); 27min. Mauricio Martínez por Dominguezy 43min. Sebastián Asis por Leyes (U).Amonestados: Nardoni (U). Sigali y Dominguez (R).Árbitro: Jorge Baliño.Cancha: 15 de Abril (Unión).