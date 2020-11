Argentina entrenó en Ezeiza con 27 jugadores, a la espera de Martínez Quarta

El zaguero Lucas Martínez Quarta podría viajar mañana desde Florencia hacia Buenos Aires para completar el plantel.

Los primeros en arribar este lunes por la mañana a Ezeiza en el avión privado de Lionel Messi fueron los dos jugadores de París Saint Germain, el retornado Ángel Di María y el recuperado Leandro Paredes, obviamente junto al capitán argentino, mientras que pasado el mediodía lo hizo el resto de los citados y posteriormente se sumaron en el propio predio Julio Humberto Grondona los tres convocados del ámbito local, los arqueros Franco Armani y Esteban Andrada y el lateral derecho Gonzalo Montiel.

El cuarto que iba a volver a ser citado para estos dos últimos compromisos eliminatorios del año era el boquense Eduardo Salvio, pero en el encuentro de ayer ante Newell's Old Boys, en Rosario, sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha y debió quedarse al margen.

El futbolista que no llegó este lunes fue Lucas Martínez Quarta, quien no pudo sumarse en Madrid al resto de los jugadores que allí se embarcaron en el vuelo chárter rentado por AFA, que repitió el esquema de traslados que llevó a cabo para los dos partidos anteriores frente a Ecuador y Bolivia.

El ex River Plate debió permanecer en Italia, ya que desde la dirigencia del club en que juega, Fiorentina, anunciaron que la "ASL (Servicio Sanitario de la Toscana) de Florencia estableció que los jugadores del club no pueden viajar con sus selecciones, sino que deben permanecer en Florencia porque la autoridad de salud no permite que los futbolistas viajen habiendo estado en contacto con una persona positiva por Covid-19".

Sin embargo esta noche sus compañeros de equipo, el chileno Erik Pulgar y el uruguayo Martín Cáceres, que se encuentran en las mismas condiciones y fueron sometidos junto a Martínez Quarta a controles PCR para descartar contagios de coronavirus, se mostraron optimistas en poder viajar mañana los tres juntos rumbo a Sudamérica, según anticiparon medios de esos dos países. Los resultados de esos hisopados fueron negativos y ahora solo falta la autorización oficial.

Mientras esto transitaba por los carriles pertinentes, con febriles gestiones realizadas por AFA para que Martínez Quarta llegue a la Argentina lo antes posible, ya que Scaloni lo considera de vital importancia para cubrir un lugar sensible en la selección nacional como lo es el centro de su defensa, el plantel practicó en Ezeiza.

El grupo saltó a la cancha a las 17.30 para realizar una serie de labores específicas, divididos en dos grupos, uno de los cuales desarrolló ejercicios regenerativos, bicicleta fija y movimientos de elongación en colchonetas, mientras que el otro se enfocó en ejercicios de definición.

Por su parte los cuatro guardavallas citados, Agustín Marchesín, Emiliano Martínez y los mencionados Armani y Andrada trabajaron con el entrenador de arqueros, Martín Tocalli, sobre tareas puntuales del puesto.

Claro que para Scaloni el "trabajo fuerte" empezó el fin de semana, cuando fue citando sucesivamente a Leonardo Balerdi primero y Lisandro Martínez después, mientras surgían las bajas de Marcos Acuña por lesión y Paulo Dybala por una infección urinaria.

La citación de ambos defensores tuvo lugar después de confirmarse las bajas por sendas lesiones de Germán Pezzella y Juan Foyth (también se quedó afuera por la misma razón el delantero de Manchester City Sergio Aguero).

Por su parte, de los que llegaron este mediodía a Ezeiza, los dos que lo hicieron con algunas molestias física fueron Lautaro Martínez (no pudo terminar el partido ante Atalanta, en el que marcó el tanto del 1-1 para Inter) y Nicolás Tagliafico, pese a que completó los 90 minutos del cotejo que Ajax le ganó como visitante a Utrecht por 3-0.

Por todo lo expuesto y con las tachaduras mencionadas, los 27 jugadores que este lunes practicaron desde las 17.30 (volverán a hacerlo mañana en el mismo horario y el miércoles a las 15 Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa virtual) fueron los siguientes:

Arqueros: Esteban Andrada (Boca Juniors), Franco Armani (River Plate), Emiliano Martínez (Aston Villa) y Agustín Marchesín (Porto).

Defensores: Nehuén Pérez (Granada), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Ajax), Facundo Medina (Lens), Nicolás Tagliafico (Ajax), Walter Kannemann (Gremio), Leonardo Balerdi (Olympique Marsella) y Gonzalo Montiel (River Plate).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Udinese), Nicolás Domínguez (Bologna), Roberto Pereyra (Udinese), Alejandro Gómez (Atalanta), Ángel Di María (PSG), Lucas Ocampos (Sevilla), Leandro Paredes (PSG), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Tottenham) y Guido Rodríguez (Betis).

Delanteros: Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Lionel Messi (Barcelona), Joaquín Correa (Lazio), Nicolás González (Stuttgart) y Lautaro Martínez (Inter).

Así, con la duda establecida en la llegada a tiempo de Martínez Quarta, una probable formación para recibir al Paraguay del técnico argentino Eduardo Berizzo el próximo jueves desde las 21, alinearía a Armani; Montiel, Otamendi, Martínez Quarta o Kannemann y Tagliafico; Lo Celso, Paredes y De Paul; Messi; Ocampos y Lautaro Martínez.

Si Tagliafico y el "Toro" Martínez no llegan bien, sus lugares serían, cambio de esquema mediante, para Lisandro Martínez y "Fideo" Di María, el gran retorno de esta fecha FIFA, respectivamente.