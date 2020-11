La campana volvió a sonar en Colonia Merou, despertando emoción en alumnos y docentes

Estacion Plus Crespo

La escuela es uno de los principales escenarios en los que transcurre la infancia, un lugar que reúne vivencias que perdurarán a lo largo de la vida. Dada esa trascendencia, la expectativa por este "nuevo primer día" que significó el retorno presencial para alumnos de algunas escuelas, se convirtió en emoción. El efusivo aplauso ante el toque de la campana, lo dejó en evidencia.

Olga "Tachy" Geist, directora de la Escuela Nº 57 "Juan Chassaing" de Colonia Merou, expresó a FM Estación Plus Crespo: "Desde la semana pasada se empezó a trabajar intensamente en lo que sería y el viernes tuvimos la grata noticia de parte de Adela Ramírez, directora Departamental de Escuela, que el protocolo y planificación que habíamos presentado cumplía con los requisitos de la Resolución 2722 y se autorizaba el reinicio con presencialidad, en condiciones especiales por los tiempos que estamos viviendo".

La directiva manifestó: "Contamos con 32 alumnos, distribuidos en nivel inicial, primer ciclo y segundo ciclo, para lo cual somos tres docentes de grado o sala. Tenemos ordenanza, que es un cargo con el que otras escuelas no cuentan y que fue una cuestión ponderada a la hora de autorizarse nuestra vuelta a las clases presenciales, porque eso garantiza el cumplimiento del protocolo en lo que refiere a higiene y demás. Durante el año recibimos una partida para Covid, que pudimos invertir en la compra de elementos de higiene y nos habilitaron un depósito de 10.000, además de llegar partidas mensuales. Entre lo que compramos y lo que viene, podemos cubrir bien todas las necesidades. Además, tenemos una ex alumna que todos los años nos acerca productos de limpieza provenientes de su emprendimiento, lo que representa una gran ayuda también. Las familias siempre están dispuestas a colaborar, la cooperadora nos respalda, siempre destaco esta realidad de nuestra escuela que es muy importante".

Docentes y alumnos de Colonia Merou atraviesan la experiencia de abandonar las pantallas y retomar el insustituible contacto personal. Las "seños" se volvieron a encontrar con sus alumnos: "Ojalá todo salga bien en esta prueba piloto. Estamos en todos los detalles, para que todas las escuelas puedan volver de a poco a la presencialidad. Será una experiencia diferente, pero es la forma en que vamos a retornar. Es un desafío aprender a socializarnos en este contexto de pandemia y estamos dispuestos y comprometidos a lograrlo. Sentimos que estuviéramos en marzo, por toda la energía que genera, las ideas que vuelan, planificamos un reinicio alegre, son muchas emociones", afirmó Geist, dejando denotar el entusiasmo.

En cuanto a la modalidad la directora escolar de Colonia Merou señaló: "Son clases en el patio, donde tenemos una hermosa arboleda y espacio suficiente. La nueva normalidad es en grupos reducidos, con duración de dos horas por encuentro. Trabajamos con unos seis alumnos y el viernes no se dictan clases presenciales, sino que se destina a las clases virtuales, por aquellos que decidan aún no reincorporarse por pertenecer a algún grupo de riesgo, estar aislado o tener alguna situación particular".

Asumiendo la responsabilidad que implica este retorno, Olga Geist manifestó: "Sabemos que estamos siendo observados con expectativas por toda la sociedad. Estamos preparados para enfrentar esta nueva etapa, en la que tenemos que involucrarnos y cuidarnos todos. Hay países que nos llevan ventaja en cuanto a las etapas que generó el coronavirus y las escuelas están presentes, entonces tenemos que enfocarnos en que la educación sea una realidad del día a día. Celebramos como docentes y comunidad educativa, el poder estar paulatinamente en esta instancia de presencialidad".