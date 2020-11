Huracán, de local, derrota a Gimnasia en un vibrante partido y es líder de la zona 6

Huracán derrotó este domingo a Gimnasia y Esgrima La Plata por 3 a 2, como local, en un vibrante y cambiante partido de la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional y se adueñó de la punta de la zona 6.



El "Globo" empezó en desventaja por el gol del paraguayo Víctor Ayala (5m. PT), luego lo dio vuelta con los tantos de Adrián Arregui (37m. PT) y Andrés Chávez (15m. ST), Gimnasia lo empató a través de Eric Ramírez (22m. ST), pero Nicolás Cordero (36m. ST) convirtió el gol del triunfo del local en el estadio Tomás Adolfo Ducó.



El equipo dirigido por Israel Damonte alcanzó los siete puntos y se convirtió en el líder de la zona 6, mientras que Gimnasia quedó como escolta, con cuatro unidades.



En su primer partido como local, Huracán mantuvo su paso firme en el torneo y con un equipo renovado se ilusiona con avanzar a la fase de Ganadores de la Copa de la Liga Profesional.



El "Lobo", mientras espera la recuperación de Diego Armando Maradona, dejó nuevamente escapar puntos sobre el final del partido tal como le había sucedido en la fecha pasada cuando Vélez Sarsfield le empató en tiempo de descuento.



El equipo que conduce Sebastián Méndez tuvo un buen arranque y se puso arriba en el marcador casi desde el comienzo con el gol del paraguayo Ayala tras un buen remate desde afuera del área.Sin embargo, la visita no aprovechó su momento, se perdió el segundo en una jugada de Matías García que no pudo definir Nicolás Contín y dejó que el dueño de casa se acomode en el partido.



Huracán mejoró en los últimos diez minutos con el crecimiento en el juego del mediocampista Franco Cristaldo, quien terminó por ser la figura del partido.Fue el propio ex Boca Juniors el que ejecutó el preciso tiro libre que terminó en el gol de Adrián Arregui, quien apareció solo por el segundo palo de "Fatura" Broun para empatar el partido.





El paraguayo Víctor Ayala abrió el marcador a los 5 minutos del primer tiempo y puso el 1 a 0 para Gimnasia.



En el segundo tiempo, el trámite se emparejó pero Huracán logró revertir la desventaja inicial luego de una buena jugada que inició Juan Garro, quien habilitó a Andrés Chávez que con un zurdazo cruzado estampó el 2 a 1.



Gimnasia no se achicó y encontró la igualdad con un cabezazo del ingresado Eric Ramírez (entró por el errático Contín) luego de un tiro de esquina desde la izquierda.



Cuando parecía que la visita se llevaba un punto para el Bosque volvió a sufrir con la pelota parada: la semana pasada fue la jugada preparada de Vélez en el último minuto y este domingo fue con el buen pie de Cristaldo.A diez minutos para el final, el joven Nicolás Cordero, quien ingresó por la lesión de Chávez, fusiló a Broun con un cabezazo casi adentro del área chico luego de un córner desde la izquierda que salió desde los pies de Cristaldo, uno de los mejores refuerzos del "Globo".



Huracán, que tuvo la presentación del misionero Esteban Rolón, quien volvió al fútbol argentino luego de tres años en Europa, obtuvo un importante y trabajado triunfo que lo depositó en lo más alto de la zona 6.



Los de Damonte volverán a ser el locales el próximo sábado a las 19.20 ante Vélez Sarsfield.Gimnasia perdió el invicto en su primera salida del Bosque y buscará recuperarse el domingo cuando visite a Patronato en Paraná.





Síntesis





Huracán: Facundo Cambeses; Raúl Lozano, Renato Civelli, Saúl Salcedo y Leandro Grimi; Franco Cristaldo, Adrián Arregui y Santiago Hezze; Juan Fernando Garro, Andrés Chávez y Cristian Núñez. DT: Israel Damonte.



Gimnasia y Esgrima La Plata: Jorge Broun; Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Maximiliano Coronel y Matías Melluso; Harrison Mancilla y Víctor Ayala; Johan Carbonero, José Paradela, Matías García; y Nicolás Contín. DT: Sebastián Méndez.



Goles en el primer tiempo: 5m. Víctor Ayala (G); 37m. y Adrián Arregui (H).



Goles en el segundo tiempo: 15m. Andrés Chávez (H); 22m. Eric Ramírez (G); y 36m. Nicolás Cordero (H).



Cambios: en el segundo tiempo, 6m. Norberto Briasco por Núñez (H); 17m. Eric Ramírez por Contín (G); 25m. Esteban Rolón por Arregui (H); 31m. Nicolás Cordero por Chávez (H) y Federico Marín por Hezze (H); 37m. Lucas Barrios por Mancilla (G); 42m. Brahian Aleman por Paradela (G).



Amonestados: Hezze (H); Coronel, García, Goltz, Barrios (G)



Árbitro: Ariel Penel



Estadio: Huracán.