Carrió rompió con Macri: "No le habló nunca más"

La ex diputada contó que mantuvo una dura charla telefónica con el ex presidente

La ex diputada nacional y referente de Juntos por el Cambio Elisa Carrió reveló este domingo que rompió relaciones con el ex mandatario tras un duro cruce telefónico: “Mauricio Macri me dijo ‘tu única función es denunciar; es para lo único que servís’. Le corté el teléfono y después le dije que no le iba a hablar nunca más. Y así va a ser”.

“Yo lo defendí y soporté lo que me costó hacer la alianza con él, pero hay lugares de los que no se vuelve: hay que tener respeto”, contó en una entrevista con Clarín.

Carrió además criticó a otros referentes de Juntos por el Cambio, como Patricia Bullrich y Rogelio Frigerio.

“Hay muchos indecentes en Juntos por el Cambio (...) Rogelio Frigerio nos entregó en la elección apoyando a los candidatos del PJ y no a los nuestros”, acusó.

NA