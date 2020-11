Colón se sube a la punta de la zona con un triunfo

Fuente de la noticia: Estación Plus Crespo

En el cierre de la tercera fecha de la competencia, el equipo 'sabalero' sacó ventaja con una conquista de cabeza de Christian Bernardi, a los 6 minutos de la primera etapa.

Y en la segunda etapa terminó de definir el pleito con una sutileza del tucumano Luis Miguel Rodríguez (36m.), quien envió un remate de emboquillada y superó la estirada de un sorprendido Alejandro Sánchez.

De esta manera, el conjunto dirigido por el DT Eduardo Domínguez superó la línea de Independiente (5), que está segundo en la clasificación zonal.

Por su lado, el equipo 'ferroviario' continúa en la última colocación, a una unidad del tercero Defensa y Justicia (2).

Colón aprovechó el envión del comienzo para justificar la diferencia, contando con una complicidad de un elenco santiagueño que 'durmió la siesta' y volvió a recibir un gol en contra de su valla antes de los 10 minutos, tal como ocurrió en los dos cotejos anteriores.

Así, a los 6 minutos, una buena incursión de Tomás Chancalay por izquierda, derivó en un balón al área que Rodrigo Aliendro se encargó de controlar para mandar un centro preciso que capitalizó Bernardi, de palomita. Entonces, el conjunto santafesino estableció la apertura.

Siguió en esa misma tónica de presionar arriba el elenco 'sabalero' que estuvo cerca de aumentar la cuenta, a los 30m., con otra aparición de Bernardi, quien despachó un remate suave que besó el travesaño, luego de una inteligente cesión de Federico Lértora, uno de los más activos en la zona central de la cancha.

A Central Córdoba le costó hilvanar juego, porque sus mediocampistas no se sintieron cómodos y hubo distancias enormes con los atacantes, quienes prácticamente no inquietaron al uruguayo Leonardo Burián.

De hecho, para imprimirle algo más de picante a esa tibieza ofensiva, el técnico Alfredo Berti no esperó el cierre del primer tiempo y mandó a la cancha al atacante uruguayo Sebastián Ribas (ex Rosario Central y Lanús).

En el segundo período, el equipo santiagueño se adelantó en el campo y buscó el equilibrio, pero no tuvo la suficiente potencia como para generar alguna chance clara para empatar. Apenas hubo un remate del ingresado Leandro Vella que salió desviado.

Colón encontró la llave para sentenciar la historia en el banco de suplentes. El ingreso del 'Pulga' Rodríguez le otorgó la tranquilidad necesaria al elenco 'sabalero', cuando el ex Atlético Tucumán despachó una auténtica vaselina, de cachetada, desde el borde del área, para concretar el 2-0 (36m.).

De allí hasta el final, el asunto ya estaba sentenciado, más allá de que ambos tuvieron chances para convertir en los últimos minutos, cuando los espacios aparecieron, a partir del cansancio exhibido.

Colón jugará el sábado, a las 17.10 y otra vez en el Brigadier Estanislao López, frente a Defensa y Justicia. Mientras que Central Córdoba visitará a Independiente ese mismo día, pero a las 21.30, en el estadio Libertadores de América.

-Síntesis-

Colón: Leonardo Burián; Emanuel Olivera, Bruno Bianchi y Rafael Delgado; Alex Vigo, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi; Wilson Morelo y Tomás Chancalay. DT: Eduardo Domínguez.

Central Córdoba (SE): Alejandro Sánchez; Ismael Quilez, Oscar Salomón, Franco Sbuttoni y Jonathan Bay; Juan Galeano, Cristian Vega, Ariel Rojas y Juan Ignacio Vieyra; Claudio Riaño y Abel Argañaraz. DT: Alfredo Berti.

Gol en el primer tiempo: 6m. Bernardi (C)

Gol en el segundo tiempo: 36m. Luis Rodríguez (C)

Cambio en el primer tiempo: 34m. Sebastián Ribas por Argañaraz (CC). En el segundo; 22m. Francisco Cerro por Rojas (CC); 24m. Leandro Vella por J. Galeano (CC); 25m. Santiago Rosales por Vieyra (CC); 28m. Luis Rodríguez por Morelo (C); 37m. Brian Fernández por Chancalay (C); 42m. Facundo Farías por Bernardi (C)

Amonestados: Lértora (C) Quilez, Vega (CC)

Arbitro: Jorge Baliño

Cancha: Brigadier Estanislao López (Santa Fe)