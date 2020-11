Vecinos reclaman mejoras en calle Falucho: sus firmas llegaron al Concejo Deliberante

En la reciente sesión ordinaria, ingresó una nota suscripta por frentistas de calle Falucho, residentes en una arteria aún no pavimentada, quienes insisten en su solicitud de mejoras en el estado de su calle: "En el mes de diciembre de 2019 enviamos personalmente una carta, en la cual plasmábamos exactamente el mismo reclamo; como respuesta obtuvimos un simple llamado por parte de Juan Diego Elsesser, secretario de Servicios Públicos, sin una solución concreta", hicieron saber los vecinos a los concejales.

"Se encuentra la salud en juego", afirmaron como uno de los motivos que fundó la presentación -a la cual accedió FM Estación Plus Crespo- y por lo cual les urge que sea atendido el requerimiento de cara a la temporada que comenzamos a transitar. Al respecto, la nota expresa: "Hay vecinos jóvenes y adultos que tienen graves problemas de salud y por esta problemática de constante polvillo, se les agrava aún más; las más preocupantes (entre otras): alergia y asma, quien sufra este tipo de enfermedades va a saber entender: ojos irritados, cara inflamada, miles de estornudos, picazón de garganta, voz seca, falta de respiración, etc, etc, etc. Tales síntomas se producen con mayor frecuencia los días de viento y con altas temperaturas".

Apuntando a otras afectaciones que les genera el polvillo, manifiestan: "No puede ser que no podamos sentarnos afuera de nuestras casas, mantener limpio el frente o simplemente abrir una ventana. No buscamos dramatizar ni mucho menos, pero sí transmitir nuestras realidad día a día".

Los vecinos afirman que las acciones hasta el momento no son suficientes: "El regador pasa (al menos 2 veces por día), pero debido al tránsito constante de todo porte -recordemos que es una vía habilitada para tránsito pesado- en poco tiempo ya está seco de nuevo. Algunos pueden considerarlos como problemas comunes, pero vivirlo con tanta intensidad y diariamente, es completamente agotador", aseguraron.

Los frentistas admiten que es "un problema de vieja data", pero destacaron que en algún momento se llevaron a cabo acciones municipales que disminuyeron el impacto negativo que advierten sobre su calidad de vida: "Calle Falucho -ubicada en "zona residencial" según el municipio- desde Sarmiento hasta H. Yrigoyen (precisamente 3 cuadras) está realizada con broza y mucha presencia de baches. Una calle muy transitada -algo muy positivo para nuestro barrio-, aún más cuando se cambió el sentido en relación a vías paralelas. Estamos a 3 cuadras del centro, a una del cuartel de bomberos, a media de un autoservicio muy concurrido por los vecinos de la ciudad y contamos con una intersección con avenida Belgrano". En consonancia con esa línea de pensamiento, también suscribieron: "Destacamos que contamos con cordón-cuneta y luminarias, ambas otras realizadas por la última gestión del PJ y la verdad fueron los últimos que hicieron algo; no se trata de ponerse de un lado o del otro, políticamente hablando, pero queremos reconocerlas. Hace mucho tiempo, nuestro intendente dijo públicamente que éramos un barrio muy relegado, lastimosamente lo seguimos siendo hasta el día de hoy".

"Estamos abiertos al diálogo y a discutir propuestas", hicieron saber, concluyendo con la expectativa que los unió para elevar el petitorio: "Queremos una solución concreta y efectiva, para garantizar el derecho a la salud y a una mejor calidad de vida".