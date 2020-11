Bordet se reunió con intendentes del PJ

El gobernador Gustavo Bordet, se reunió este jueves con la Liga de intendentes justicialistas para abordar temas institucionales y políticos, “Tenemos que trabajar desde el conjunto para poder consolidar una gestión unificada”, dijo el mandatario.

En la agenda de temas, se trabajó sobre los inconvenientes que causa la bajante de los ríos, desde el gobierno provincial se trabajará en fortalecer los sistemas de agua potable de los municipios que estén complicados; viviendas, obra pública.

El mandatario acompañado por la vicegobernadora, Laura Stratta; el coordinador de Asuntos Municipales para la Región Centro del Ministerio del Interior, Tomás Ledesma y ministros del gabinete provincial, se refirió a la importancia del encuentro, y dijo se trata de poder combinar presencialidad y virtualidad.

Resaltó la presencia de Tomas Ledesma, ya que es quien articula con el Ministerio del Interior y la sub secretaria de Asuntos Municipales con Nación, y “es importante para poder generar una fluidez en los trámites, en el vínculo”, indicó.

En ese orden, Bordet se refirió a problemas que atraviesan a varias ciudades fruto de la bajante de los ríos, y dijo que "independientemente de las obras que están proyectadas, tenemos que resolver el problema hoy, y permanentemente para que cada ciudad que tiene problemas con el agua potable pueda solucionar el abastecimiento estos días", sostuvo.

Seguidamente, hizo mención a la reactivación de la obra pública que "pese a la pandemia el nivel de puesta en marcha de obras públicas, de planes nacionales, de articulaciones de esos planes, de llegadas a sido realmente formidable", sostuvo el mandatario y seguidamente destacó: "Hoy las obras están llegando. Pese a la pandemia tenemos un nivel de obra pública realmente importante".

Empatía con el ciudadano

Por su parte, la vicegobernadora Laura Stratta, se refirió al mensaje que hay que dar a la ciudadanía y dijo: "Además de fortalecer lo institucional, porque cada uno de ustedes son esa puerta que el ciudadano siempre golpea para reclamar, no tenemos que perder de vista también fortalecernos desde lo político tiene que ser la articulación, tiene que ser la generosidad, tiene que ser la empatía, tiene que ser no solamente mirar lo que nos pasa a nosotros sino lo que le pasa al conjunto".

Y agregó: "No son tiempos fáciles para la política. Esta pandemia también ha hecho que la gente pierda la paciencia y que haya sectores que la pasan muy mal y siempre le reclaman a la política más. Por eso me parece que desde la política tenemos que construir los vínculos necesarios para poder responder a la ciudadanía. Entonces me parece que además de la agenda institucional, la agenda política es muy necesaria".

Del encuentro que se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones, participaron el Secretario General de Gobernación, Franco Ferrari; los ministros de Planeamiento, Marcelo Richard; de Economía, Hugo Ballay; de Gobierno y Justicia Rosario Romero; de Desarrollo Social, Marisa Paira; de Producción y Turismo, Juan José Bahillo y el intendentes de San Salvador y presidente de la Liga del PJ, Lucas Larrarte, entre otros. También de manera virtual, participaron intendentes, legisladores provinciales y nacionales.

Encontrar soluciones y fortalecer el trabajo

Al término del encuentro, el presidente de la Liga de Intendentes Justicialista, Lucas Larrarte, aseguró "para nosotros trabajar con este gobernador que ya conocemos, pero con un presidente que está dispuesto a atender con un criterio realmente federal a los municipios de todo el país en más que importante". Aseguró que "nos sentimos apoyados, acompañados y con la posibilidad de encontrar soluciones para cada uno de los vecinos".

Aseguró que "tenemos que fortalecer este vínculo, tenemos que hacer crecer nuestro espacio político y hacerle ver a la gente que de la mano de este gobierno vienen verdaderas soluciones. No es desde lo discursivo, sino desde el plano de lo real, desde donde se encuentran las soluciones para cada uno de los entrerrianos".

Segun publicó UNO, el presidente de la Liga, destacó que en la oportunidad cada uno de los intendentes "pudieron tener un espacio en el cual compartir los problemas que son comunes a todas las localidades y que representan distintas etapas dentro de la gestión". En este sentido valoró "la posibilidad de encontrarnos, conversar, aportar distintos puntos de vista; plantear cuestiones al gobernador, a la vice, a los ministros en forma personal y directa, lo que nos da la posibilidad de ir encontrando soluciones que esperan nuestros vecinos en nuestros territorios".

Señaló que "además de gestionar la pandemia y enfrentar todas las dificultades que la misma impuso, tenemos los problemas cotidianos, y tenemos esas demandas y reclamos que cada uno de nosotros sabíamos que existían cuando asumimos como intendente. No podemos dejarlas a un costado, debemos seguir trabajando y buscando aparte de mantener una situación epidemiológica estable dentro de cada localidad, también encontrar caminos y lugares para gestionar esas obras y esos servicios que demandan nuestros vecinos".

Larrarte resaltó que "todos los entrerrianos ven muy claramente como en todo el territorio se van reactivando distintas obras que se habían paralizado por completo, que habían sido abandonadas con el perjuicio que eso además trae para nosotros, que no es solamente el atraso sino también aquello que hay que volver a hacer o reconstruir porque se fue deteriorando por el abandono que presentaba".

Por su parte, la intendenta Claudia Monjo, valoró el encuentro, porque "estas reuniones siempre están buenas, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que atravesamos con una cantidad de inconvenientes y problemas que en épocas normales no tenemos. Entonces necesitamos más que nunca estar juntos, trabajar unidos y tener un mismo criterio".

"Siempre es positivo escuchar y sentirnos acompañados por el gobernador, por la vicegobernadora y todo el equipo de ministros. Así que siempre contentos con este tipo de reuniones y, que reitero, para nosotros es muy positivo y sobre todo en esta época", aseguró la intendenta.

Sobre el mensaje emitido por la vicegobernadora, Laura Stratta, de mostrar consenso y estar unidos, Monjo, adhirió a la idea del mensaje "porque se nos viene una época, si estamos atravesando una época difícil creo que la que viene es más difícil, más compleja porque vamos a tener que estar trabajando en un contexto de mayores necesidades. Se han visto resentidos muchísimos rubros y eso hace que haya mucha preocupación en muchísimos sectores”, indicó.

“Así que si no estamos unidos no vamos a poder salir adelante. Creo que la unión realmente nos va a fortalecer y nos va a permitir seguir adelante. Entre Ríos es una provincia que tiene muchísimo potencial así que no tengo dudas en que podemos trabajar de una gran manera para salir adelante como el mismo país”, enfatizó la intendenta.