Vélez quedó fuera de la Zona Campeonato al empatar con Patronato

Patronato y Vélez Sarsfield igualaron 0 a 0, al cabo de un discreto encuentro disputado esta noche en el estadio "Presbítero Bartolomé Grella", en el marco de la sexta y última jornada de la zona 6 de la Copa "Diego Armando Maradona".

Esta paridad y la que lograron Gimnasia y Esgrima de La Plata y Huracán en la ciudad de las diagonales condenaron al conjunto de Mauricio Pellegrino al tercer lugar del Grupo.

Desde el inicio del match el elenco de Liniers se encontró en la encrucijada de saber que de mantenerse el empate en el "Bosque" estaba obligado a ganar.

Con el pensamiento puesto en otro estadio, Vélez dio comienzo a su vía crucis con muchas bajas por motivos varios que incluyen lesionados, afectados por Covid-19 e involucrados en un caso de abuso sexual (Miguel Brizuela, Thiago Almada, Ricardo Centurión y Juan Lucero).

Tras una primera mitad que vio al conjunto de Liniers con cierta preeminencia debido a sus necesidades coyunturales pero adoleciendo de una alarmante carencia de profundidad, el complemento mostró a un "Patrón" muy superior que intentó cerrar con una imagen superada su paupérrimo torneo en el que apenas convirtió un gol.

A los 27 minutos de la segunda etapa, un hermoso tiro libre del ingresado Lautaro Torres que dio en el travesaño hubiera coronado el mejor andar de la formación mesopotámica ante un "Fortín" que no pareció darse por enterado que de no forzar en ataque su destino quedaría sellado.

Su longilíneo entrenador procuró con el ingreso de varios juveniles "lavarle la cara" a su escuadra pero lejos estuvieron los noveles jugadores de la cantera de hacer olvidar las notorias ausencias apuntadas, circunstancia que dejó en evidencia el escaso recambio que posee el equipo de Liniers en su plantilla.

Un Patronato con leves síntomas de recuperación respecto a su performance habitual, terminó por redondear una mejor imagen y estuvo a punto de llevarse un meritorio triunfo, de no mediar la correcta actuación del arquero visitante Matías Borgogno.

Ésta es la síntesis del partido: .

Patronato 0 - Vélez 0.

Estadio: Patronato.

Árbitro: Darío Herrera.

Patronato: Daniel Sappa; Christian Chimino, Leandro Marín, Brian Negro, Óliver Benítez; Mauro González, Damián Lemos, Fernando Luna, Faustino Dettler; Lautaro Comas y Junior Arias. DT: Gustavo Álvarez.

Vélez: Matías Borgogno; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Luis Abram, Francisco Ortega; Facundo Cáseres, Mauro Pittón, Federico Mancuello; Agustín Bouzat, Cristian Tarragona y Lucas Janson. DT: Mauricio Pellegrino.

Cambios en el segundo tiempo: al reinicio Lautaro Torres por F. Luna (P), 11m. Luca Orellano por Bouzat (VS), 20m. Florián Monzón por Cáseres (VS), 26m. José Barreto por M. González (P), 28m. Bruno Urribarri por O. Benítez (P), 34m. Hernán De La Fuente por Ortega (VS), 34m. Federico Versaci por M. Pittón (VS), 36m. Nicolás Delgadillo por Dettler (P), 40m. Tomás Cavanagh por Guidara (VS).