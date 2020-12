Dalma y Giannina pidieron ser querellantes en la causa por la muerte de Diego Maradona

Lo hicieron ante el juez de instrucción de San Isidro Orlando Díaz, que tendrá que resolver si las acepta o no, y en caso afirmativo tendrán la posibilidad no sólo de acceder a la causa sino también a ofrecer medidas de prueba.

Dalma y Giannina Maradona pidieron hoy ser aceptadas como "particular damnificado" en la causa por averiguación de muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida hace unos días producto de un paro cardiorespiratorio.

Es la segunda presentación por parte de los hijos de Maradona, ya que Dieguito Fernando lo hizo y ya fue tomado como tal por el magistrado.

En contrario, el juez rechazó los pedidos que hicieron las cuatro hermanas de Maradona para ser querellantes, aunque apelaron y ahora la decisión está en manos de la Cámara en lo Penal de San Isidro.

Por lo pronto, mañana los cuatro fiscales que investigan el caso procederán a la apertura de los teléfonos de Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, ambos imputados en la causa y cuyos equipos fueron secuestrados en allanamientos.

Para el lunes, en tanto, se procederá a la apertura de las computadoras secuestradas en esos allanamientos.