El índice de precios al consumidor subió 3,2% en noviembre

El índice de precios al consumidor (IPC) registró en noviembre un incremento del 3,2%, con lo que mostró una desaceleración respecto a la suba de 3,8% verificada en octubre, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



En el undécimo mes del año, el rubro recreación y cultura fue el que mostró el mayor incremento, con un avance de 5,1%, debido a la mayor apertura de actividades recreativas presenciales en gimnasios y alquiler de canchas para deportes.



No obstante, la división alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba del 2,7%, fue la que tuvo mayor incidencia en todas las regiones.



En este último segm,ento se destacaron las subas en los precios de carnes y derivados; frutas; y aceites, grasas y manteca.



Por el contrario, el ítem verduras marcó resultados negativos respecto al mes previo en el Gran Buenos Aires y las regiones Noroeste y Cuyo.







Las divisiones educación, con una suba del 0,4%; y comunicación, con una merma del 0,6%; fueron las que registraron menores variaciones de precios con relación a octubre, en particular por el comportamiento estable de los servicios de enseñanza y los de telefonía, respectivamente.



El Indec destacó que por los factores mencionados, los bienes mostraron un alza superior a la del nivel general en noviembre, 3,4%; mientras que el incremento en servicios, con el 2,6%, se ubicó por debajo.



Estos factores también incidieron en la dinámica diferencial observada en la categoría IPC Núcleo, que mostró una variación del 3,9%, superior a las registradas en las categorías estacionales (2%) y regulados (1,2%).



En este marco, los precios de los productos que componen la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subieron 4,2%, con lo que una pareja con dos hijos de seis y ocho años necesitó percibir ingresos por al menos $ 21,573,17 para no caer en situación de indigencia.



Por su parte, la Canasta Básica Total aumentó 3,7%, por lo que el mismo grupo familiar necesitó ingresos por $51.775,61 para no perforar el umbral de la pobreza.







Algunas de las subas más destacadas fueron el pan francés con el 4,7%; asado, 10,3%; carne picada común, 6,6%; aceite de girasol, 4,1%; naranjas, 15%; y batata, 32%, entre otros.



Estas subas en los alimentos fueron compensadas en términos estadísticos por las bajas del 20,5 % en el tomate redondo; 1,5% en cerveza; 1,3% en lechuga; 15% en cebolla, y 1% en zzúcar.



Con el aumento del 3,2 % de noviembre la inflación acumulada en el año alcanzó al 30,9%, con un incremento del 62,2% en los productos estacionales, del 11,8% en los regulados, y un alza del 32,9% en el IPC-Núcleo.



Desde el Ministerio de Economía, resaltaron que la inflación de noviembre -de 3,2%- también fue menor que la registrada en igual mes de 2019, de 4,3%.



De esta forma, en términos interanuales, el IPC se desaceleró hasta 35,8% interanual, cuando en el mismo mes del año pasado la inflación interanual alcanzaba el 52,1%



En base a estos números, cuando resta un mes de cerrar el año, la inflación acumulada punta a punta es de 30,9%, 17,4 puntos porcentuales menos que en igual período de 2019.



Por regiones, la zona pampeana y las provincias del noreste se ubicaron en noviembre por encima de la media nacional, a registrar incrementos promedios en los precios de 3,4 y 3,7%, respectivamente.



Por el contrario, el Gran Buenos Aires (3%), la región noroeste (3,1%), Cuyo (3,1%) y la Patagonia (2,9%), estuvieron por debajo de la medición nacional.



Ayer, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que en este año “la inflación terminará 20 puntos por debajo de la del año pasado”, cuando alcanzó al 53,8%.