Racing le ganó a Boca en Avellaneda el primer duelo de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Racing Club vs. Boca Juniors [1-0] | RESUMEN | Cuartos de Final | CONMEBOL Libertadores

Racing le ganó a Boca 1-0 con gol de Lorenzo Melgarejo a los 14 minutos del complemento, por el primer duelo de los cuartos de final de la Copa Libertadores. De esta manera, la Academia irá con ventaja a la revancha en la Bombonera, del próximo miércoles 23 de diciembre. El encuentro tuvo el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich. El ganador de esta serie se enfrentará en semifinales con Santos, que goleó 4-1 a Gremio y lo eliminó con un global 5-2.

La primera etapa comenzó con mucha polémica y reclamos de ambos lados. En Boca pidieron por un supuesto penal sobre Villa y una roja que no fue a Melgarejo, por una entrada fuerte sobre Capaldo, mientras que en Racing protestaron por una expulsión por una patada del delantero colombiano sobre Sigali.

Al margen de esto, los primeros 45 minutos fueron entretenidos y el Xeneize terminó dejando una mejor imagen. El equipo de Russo contó con las chances más claras para marcar, mientras que la Academia tuvo el control del partido en los primeros minutos. Sin embargo, el equipo local nunca pudo resolver las serias complicaciones que le trajo Villa sobre el sector derecho de la defensa.

La primera gran polémica se dio a los pocos segundos de comenzado el partido por un manotazo en la cara de Sigali sobre Villa en la puerta del área. El árbitro Esteban Ostojich no sancionó falta y el VAR tampoco intercedió porque de haber habido infracción, la misma fue afuera del área y no ameritaba para expulsión. Por lo tanto, no podía intervenir en la decisión del juez uruguayo.

A los 12, la segunda acción discutida por una entrada fuerte de Lorenzo Melgarejo sobre Capaldo. El juez amonestó al futbolista de Racing, pero en Boca entendieron que hubo un planchazo para expulsión. Una situación similar a la jugada anterior, el VAR la revisó pero no intervino por considerar que no ameritaba roja.

Al promediar la etapa, Racing dominaba pero no lastimaba. Boca, en tanto, buscaba contragolpear y aunque le faltaba profundidad, comenzaba a lastimar. A los 22′, otra jugada muy discutida por la Academia: tras una barrida de Villa sobre Sigali, el delantero xeneize deja la pierna arriba y toca el rostro de su rival. El juez amonestó y para el VAR no fue expulsión.

A partir de la media hora de juego, fue todo del equipo de Russo. Villa rompió en velocidad y la pelota le quedó a Tevez, que desde la media luna sacó un potente disparo que tapó Gabriel Arias. Racing respondió con un centro picante de Fabricio Domínguez, que se encontró con Lisandro López muy incómodo para definir de frente al arco. Al instante, Fabra regaló una pelota, Villa no reaccionó y Sigali probó desde lejos, cerca. Melgarejo también intentó con un remate de media distancia que se fue por arriba.

A los 38, otra vez el incansable Villa, hizo una buena jugada personal y enganchó hacia el centro para un remate muy fuerte desde la medialuna que volvió a tapar Arias, a esta altura la figura de Racing. En el rebote, Salvio, que tenía una mejor opción de pase que el colombiano ignoró, se nubló con la pelota y no pudo definir. Un minuto después, Fabra fue el que realizó una gran maniobra personal y otra vez el arquero de la Academia evitó el gol.

La última fue un pase rasante para Carlos Tevez, quien en posición de nueve se prestaba para definir pero justo la defensa de Racing alcanzó a despejar. Boca terminó mejor la etapa, dominó hasta tres cuartos y contó con las mejores chances para anotar. A la Academia, que comenzó bien abriendo el juego con sus laterales volantes y sus wines, le faltó capacidad para desnivelar y crear peligro. Cada vez que el Xeneize presionó, encontró espacios, sobre todo por las corridas de Villa.

En el complemento, el encuentro se tornó más parejo y muy trabado. Las acciones de peligro fueron escasas. Con poco le alcanzó a Racing para ponerse en ventaja. Primero avisó con Eugenio Mena, quien se animó y sacó provecho de que Jara se trabó en el pasto y no lo pudo seguir, publicó Infobae. La acción terminó con un remate del chileno justo interceptado. Boca respondió con un pase preciso aéreo de Carlos Tevez para Leonardo Jara, quien controló mal la pelota y tampoco definió bien en el área chica.

Hasta que a los 14′ llegó el gol de Lorenzo Melgarejo, tras una excelente maniobra colectiva de Racing que comenzó por la derecha y terminó por izquierda, con un centro preciso para la cabeza del paraguayo. Desde ese momento, el local retrocedió y le cedió el total dominio a su rival, que no hizo méritos para merecer la igualdad. Russo dispuso el ingreso de Soldano por Cardona, que tuvo un flojo encuentro, pero tampoco logró peso en el área.

Recién a siete minutos del final, el propio Soldano tomó un rebote en el punto penal y de arremetida ensayó una tijera, que salió apenas desviada por arriba del travesaño. En tiempo cumplido, Solari y Alcaraz tuvieron su chance, pero ambos fueron interceptados.

Se puso en marcha la serie entre dos equipos argentinos que siguen en competición por el máximo torneo de clubes en Sudamérica. La Academia viene de lograr la hazaña de vencer en los penales al Flamengo, último campeón, en los penales para clasificarse entre los mejores ocho equipos del certamen.

Por su parte, el Xeneize tuvo que sufrir para dejar en el camino a Inter de Brasil. Después de triunfar en Porto Alegre gracias al tanto que Carlos Tevez festejó de manera con un homenaje especial a Diego Maradona a pocos días de su muerte, una derrota como local obligó a que la definición de la llave sea desde los 12 pasos. El equipo de Miguel Russo avanzó, pero su rendimiento dejó muchas dudas.

Esta fue la sexta vez que Racing y Boca se enfrentaron por la Copa Libertadores. El historial marcaba que los Xeneizes estaban invictos, con tres triunfos y dos empates entre las ediciones de 1989 y 2016 cuando se vieron las caras por las fases iniciales del certamen. Pero por primera vez hay duelo eliminatorio entre ambos conjuntos argentinos.