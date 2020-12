Piden hacer que la "Nochebuena" sea una "buena noche" para las mascotas

Las mascotas forman parte de la familia de manera permanente, por lo que las fiestas también serán un momento para compartir con ellas. De hecho, por las carcaterísticas de nuestras celebraciones, requieren en estas noches cuidados especiales y atención cercana. Dado su desarrollado sistema auditivo, los perros -uno de los animales más populares y con mayor rpesencia en los hogares-, son altamente sensibles a los sonidos que se producen en este marco.

Si bien Crespo tendrá su primera Navidad con prohibición de uso, comercialización y tenencia de pirotecnia sonora -no encontrándose autorizada en ningún nivel de decibeles-, lo cierto es que los responsables de los canes tendrán que igualmente procurar que se alteren lo menos posible. Al respecto, el concejal y médico veterinario Javier Malavassi, comentó a FM Estación Plus Crespo: "Los dueños deben tratar de aislarlos lo máximamente posible, haciendo que permanezcan en un ambiente pequeño, que no tenga ventanas al exterior: puede ser un baño o un lavadero, que habitualmente son espacios bien cerrados. Se aconseja una música suave o una radio prendida a bajo volumen, para que se produzca una distracción del animal. Es fundamental procurar que no se escape y que no dañe a otros animales en la medianoche, que suele ser el momento de mayores ruidos. Esperamos que sean prácticamente nulos los provenientes de pirtotecnia, porque es una pauta cultural de festejo que todos estamos comprometidos a ir modificando".

El profesional sostuvo que "algunas razas de perros, necesitan incluso una tranquilización. Lo recomendable es tratar de islarlos y calmarlos de manera natural, adoptando estas recomendaciones, pero si no es suficiente y se requiere, las gotitas orales que se adquieren en veterinarias son seguras. Los tranquiliza bastante, pero siguen recibiendo un daño auditivo. Esto quiere decir que no es una solución mágica. Darle las gotitas no es sinónimo de que porque las tomó, podemos dejar al perro expuesto a una explosión alta o expuesto a ruidos que lo alteren, porque el animal va a sufrir también".

La música y otros ruidos que forman parate de la algarabía extendida durante horas, a alto volumen, les produce un daño importante, habida cuenta que los canes no logran comprender lo que sucede. Así lo explicó el veterinario, que remcarcó: "Ellos no tienen ninguna concientización previa ni logran encontrar una explicación a lo que sucede. Lo advierten como una situación grave, que a veces es mortal, por la excitación que les produce el alto dolor en el oído. Es una situación muy distinta a un rayo o un trueno, donde si bien se asusta, por el olfato y otras percepciones, advierte que tiene un contexto de tormenta. Ellos ahí saben lo que está ocurriendo".

Aprovechando la ocasión, Malavassi -autor del proyecto que se convirtió en ordenanza prohibitiva de la pirotecnia sonora-, agregó: "Algo muy similar sucede con los niños autistas, que no pueden incorporar una explicación de lo que está pasando y reaccionan muy mal. Queremos evitar que algunos festejen causando un daño terrible a otras personas y a las mascotas", concluyó.