Ginés afirmó que la legalización del aborto "evitará que sigan sucediendo muertes innecesarias, absurdas"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, afirmó hoy que está "muy ilusionado" con que el próximo martes se convierta en ley el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y destacó que permitirá "evitar que sigan sucediendo muertes innecesarias" y "absurdas".

"Tengo una enorme fe. Estoy tratando de preparar toda la estructura de salud para el desafío post 29 (de diciembre). Hay que ser cuidadosos, porque a veces las leyes solas no resuelven la realidad", resaltó González García.

En declaraciones radiales, el ministro de Salud indicó que "hay muchas provincias donde la interrupción legal del embarazo, que está vigente desde hace muchos años, es muy difícil de cumplir".

"Vamos a trabajar intensamente con todas las provincias para que se cumplan las leyes. Yo estoy muy ilusionado, va a ser un gran momento. Primero, de evitar que sigan sucediendo muertes innecesarias, absurdas", subrayó.

En ese marco, el funcionario nacional aseguró que es "un problema sustantivo de justicia social", y amplió: "No es igual lo que le pasa hoy según la vulnerabilidad, la clase social, la educación o el dinero que tiene una mujer con respecto a esa situación".

"Esto va a hacer que las mujeres que tienen más déficit de esas cosas tengan igualdad de oportunidades que las otras. De hacer las cosas bien, de hacerlo con un medicamento, prácticas que se hacen ambulatorias", enfatizó González García.

En esa línea, indicó que "es un tema que el mundo tiene resuelto", y agregó: "Más allá de que voy a celebrar que suceda, también siento que hubo unos cuantos años que debería haber sucedido y hubo muchas muertes innecesarias en estos años".

Por último, indicó que aproximadamente "el 90 por ciento de los casos" se pueden hacer por medicación, y subrayó: "Técnicamente está resuelto".

"Por supuesto que no es un buen momento para nadie (practicarse un aborto), pero no tiene nada de complicado de lo que era hace un tiempo atrás. Además, no hay ninguna consecuencia posterior", agregó.