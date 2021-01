Boca busca eliminar a Santos en Brasil para acercarse a su séptimo trofeo continental

Boca Juniors visita este miércoles a Santos de Brasil en busca de su duodécima final en la historia de la Copa Libertadores para mantener viva la ilusión de conseguir la "séptima" a trece años y medio de su última conquista, justamente de la mano de su actual DT, Miguel Ángel Russo.



Después de haber empatado sin goles en La Bombonera, la semana pasada, el "Xeneize" irá por la clasificación desde las 19.15, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y transmisión de ESPN.



El marcador de la ida, si bien no fue el deseado por el conjunto argentino, le permitió viajar a San Pablo con la ventaja extra de dos resultados posibles para asegurar la clasificación a la final del 30 de enero en el Maracaná de Río de Janeiro, donde esperará Palmeiras o River Plate.



Boca llega a la definición en el mítico escenario del fútbol mundial en caso de ganar en Vila Belmiro y también mediante cualquier empate con goles.



El gigante argentino es el club que más veces disputó la final de la Libertadores con once presencias, de las cuales ganó seis (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007) y perdió cinco (1963, 1978, 2004, 2012 y 2018). Dos de esas definiciones las disputó con Santos: una la perdió, en 1963, con el mítico Pelé como rival y la otra la ganó, en 2003, con Carlos Bianchi como DT.



Después de su última conquista, con una soberbia conducción de Juan Román Riquelme dentro de la cancha, Boca se fijó como obsesión alcanzar a Independiente, que con siete trofeos en su vitrina, se mantiene como máximo ganador histórico de la competencia.



Dos veces quedó en el umbral de ese récord, ante Corinthians en 2012 y frente River en 2018, por esa razón convocó a Russo, un entrenador que conoce el "know-how" de la Copa.



Boca llegó hasta esta instancia semifinal después de atravesar invicto el Grupo H, que se adjudicó con siete puntos de ventaja; de eliminar por penales a Inter de Brasil en La Bombonera y de revertir con autoridad su llave ante Racing, que había comenzado con derrota en Avellaneda.



Una rotunda estadística alienta al equipo argentino para lograr su cometido mañana: de 20 series coperas con equipos brasileños, Boca superó 17. Sólo tres rivales pudieron con el "Xeneize": el Santos de Pelé, Fluminense en las semis 2008, y Corinthians en la final 2012.









Russo no definió aún la formación titular que presentará en el estadio Urbano Caldeira, donde el rival sumó tres victorias, un empate y una derrota y recibió tres goles en esta edición 2020 alterada por la pandemia de coronavirus.



El mediocampista colombiano Jorman Campuzano, un jugador clave para el equilibrio colectivo, se recuperó de una distensión muscular sufrida en el superclásico del pasado 3 de enero y quedó disponible para regresar al once inicial.



El entrenador definirá en las horas previas si lo incluye por Diego González o Eduardo Salvio o si lo mantiene en el banco por su falta de ritmo tras ausentarse de los últimos dos partidos.



Santos no podrá contar con su arquero titular John ni con el defensor Wagner, quienes jugaron en La Bombonera siendo positivos de coronavirus, algo que supieron una vez terminado el partido. El episodio generó la sospecha del club argentino y ello el enojo del DT brasileño Cuca, lo que representa un condimento para la revancha en San Pablo.



Santos ingresó entre los cuatro mejores del continente luego de ganar -también invicto- el Grupo G que compartió con Olimpia de Paraguay, Defensa y Justicia y Delfín de Ecuador. En la fase final eliminó a dos campeones de América: Liga de Quito en octavos y Gremio de Porto Alegre en cuartos.

Probables formaciones

Santos: Joao Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres y Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca y Jefferson Soteldo; Marinho, Kaio Jorge y Lucas Braga. DT: Cuca.



Boca: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Jorman Campuzano o Eduardo Salvio , Nicolás Capaldo, Campuzano o Diego González y Sebastián Villa; Franco Soldano y Carlos Tevez. DT: Miguel Ángel Russo.



Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).



VAR: Julio Bascuñán (Chile).



Estadio: Urbano Caldeira (Santos).



Hora de inicio: 19:15.



TV: ESPN.