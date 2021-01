River: confirman la sanción a Gallardo por insultar al línea en la derrota ante Independiente

Apenas unos días antes de la semifinal ante el Palmeiras, River cayó también frente a Independiente en la pelea por la Copa Diego Maradona. Cerca del final del partido, Marcelo Gallardo fue expulsado por un agravio contra el asistente Hernán Maidana al reclamarle una falta de Alexander Barboza a Matías Suárez.

"No te hagás el bol..., lo cubre con el brazo así. No ves un carajo... Te hacés el guapo conmigo, payaso", fueron las palabras del DT de River que le costaron la roja diez minutos antes de que termine el encuentro.

El pasado lunes, el propio Gallardo había hablado sobre su reacción contra el ayudante de campo de Diego Abal, se defendió y elogió a los árbitros: "A mí me sacan las contestaciones y las formas. Algo que me habrá dicho no me gustó y me sacó, me fui de lugar en cuanto a la postura que tengo que mostrar. Pero no tengo nada contra Maidana ni contra la terna arbitral de este fin de semana. Abal manejó muy bien el partido".

En ese sentido, este viernes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó la decisión del Tribunal de Justicia respecto a una posible sanción al director técnico del “Millonario”.

“Se suspende provisoriamente y se autoriza a hacer retirar copia de la denuncia y formular su defensa por escrito dentro del plazo reglamentario, al director técnico Marcelo Daniel Gallardo, del club River Plate”, informa el fallo en el Boletín Oficial N° 5845.

El entrenador deberá presentar una defensa por escrito para que se defina su situación.