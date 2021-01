Bombero de Crespo se suma a la búsqueda de un joven Wichi perdido en el Chaco

Estacion Plus Crespo

El bombero de Crespo, Antonio Espíndola, integrará un nuevo recambio del recurso humano afectado a la búsqueda de un joven de la comunidad wichi de Nueva Población, en la zona de Misión Nueva Pompeya, provincia de Chaco.

El crespense partió en la víspera y en diálogo con FM Estación Plus Crespo, comentó: "Tuve la suerte de ser convocado desde la Brigada K9. Es la primera experiencia que tendré en lo que refiere a una búsqueda real en grandes áreas. Si bien en el curso nos preparan para este tipo de situaciones -búsqueda de personas-, en forma práctica será la primera vez que voy a estar afectado".

La ayuda llega desde hace semanas desde distintos puntos del país. Ante la solicitud de la Fiscalía a la Coordinación Única de Operaciones del Consejo Nacional de Bomberos y a las Federaciones, se arbitraron los mecanismos para concretar la colaboración. "El servicio fue solicitado por 72 horas aproximadamente", indicó Espíndola.

La Brigada K9 de Crespo cuenta con un can, el cual en esta oportunidad no viajará: "Es un pastor belga. Un animal joven, que está iniciándose. Recién está en los primeros pasos, por eso no es oportuno todavía incorporarlo", dijo el bombero.

La búsqueda en el Impenetrable Chaqueño

Hernán Andrada, de 26 años, miembro de la comunidad Wichi, está desaparecido desde el 9 de diciembre de 2020. Desde entonces, el gobierno provincial y la justicia, pusieron en marcha diversos operativos, hasta el momento con resultados infructuosos.

Con drones, embarcaciones, helicópteros, canes adiestrados, montada, y cuadrillas de búsqueda a campo, se mantienen activos día y noche los rastrillajes.