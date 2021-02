González García dijo que llegarán 62,6 millones de vacunas, pero no hay certezas sobre las fechas

El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó hoy que el Gobierno "casi tiene cubierta a la población argentina" mayor de 18 años con los 62.600.000 de vacunas contra el Covid-19 que llegarán al país en los próximos meses, aunque no hay certezas sobre las fechas.

"El número que tenemos hoy y que va a ampliarse es bastante claro: son 30.000.000, con los 20.000.000 que ya están, más los 5.000.000 de la adenda (que serían 10.000.000); los 22.400.000 de AstraZeneca, más una negociación que estamos haciendo por 1.200.000 de esa vacuna, y los 9.000.000 del COVAX, con lo cual la suma total son 62.000.000", resaltó González García.

Al exponer ante la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, expresó: "Si sacamos los 15.000.000 de argentinos que tienen menos de 18 años, casi tenemos cubierta a la población".

"Vamos a tener a todos los argentinos vacunados, menos a los menores de 18", destacó el ministro, que respondió preguntas de legisladores del oficialismo y la oposición.

El funcionario nacional aclaró, además, que las provincias no están impedidas de adquirir vacunas por su cuenta, aunque consideró que si en algunos casos "no lo logra el Estado nacional con todo su poder", menos lo hará un distrito. "Cualquiera puede comprar, pero me parece que con las exigencias (que existen), sería más una intención, pero muy poco probable", subrayó.

"La cantidad de intermediarios que nos llegan que dicen que tiene vacunas es increíble, pero decidimos negociar directamente con los países o las firmas", indicó González García, que participó del encuentro vía virtual, acompañado por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y otros integrantes de su equipo.

A la vez, en medio de la falta de seguridad sobre las fechas de entrega, el ministro aseguró que existe "una guerra casi fría" entre los países que producen la vacuna contra el COVID- 19, a lo que -según dijo- se suma la promesa que no pudieron cumplir los proveedores sobre la cantidad de fabricación.

"A la incertidumbre se agrega una guerra casi fría de los países y una sobredimensión de la producción de los proveedores, que prometieron más de lo que podían" realizar, subrayó.

Sobre la Sputnik V, el ministro de Salud afirmó que la publicación de sus resultados en la revista especializada The Lancet sirvió para que los que tenían dudas puedan "creer en la vacuna".

"Ninguna vacuna se aprueba por lo que sale en una revista. Nosotros tenemos el orgullo de tener al ANMAT, pero la noticia de ayer sirve para que la gente que la había puesto en duda, pueda creer en la vacuna", resaltó en su exposición, en la que también cuestionó a quienes lo acusaron de "envenenar a los argentinos" con la Sputnik V.

Además, durante el encuentro el Ministerio de Salud confirmó que envió a Rusia una "propuesta por 5.000.000" de vacunas Sputnik V para que sean entregadas en marzo próximo, aunque según supo NA la adenda sería de 10.000.000.

"Ayer, el 2 de febrero, hicimos la solicitud formal y recibimos confirmación de parte del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) de que lo recibieron, y estamos esperando que remitan la propuesta de la adenda del contrato", indicó Mauricio Monsalvo, el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud.

El funcionario de la cartera que dirige Ginés González García se expresó así al responder una pregunta de la diputada del PRO Carmen Polledo, quien consultó sobre si ya se había solicitado "la opción de 5 millones de vacunas extras" a Rusia fijada en el contrato.

En otro orden, González García cuestionó al laboratorio Pzifer y aseguró que durante la fallida negociación por las vacunas contra el Covid-19 se "comportó muy mal" con el Gobierno argentino.

"Yo no sé si es que no tienen las vacunas suficientes, o si existe otra razón, pero el proceder de la empresa ésta no ha sido correspondiente a cómo se comportó la Argentina", expresó.

