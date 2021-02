El padre del gobernador y un especial pedido al presidente de River.

El miércoles 10 de febrero será un día histórico para Defensores de Pronunciamiento, el humilde equipo del ejido de Concepción del Uruguay que desde 2004 representa a la Liga Departamental de Colón, porque enfrentará a River Plate por los 32° de final de la Copa Argentina.

El partido se disputará en el estadio "Florencio Sola" del Club Atlético Banfield, desde las 21.10, y será transmitido por RADIO 12, de El Entre Ríos, a través de su página www.radiodoce.com para todo el mundo, en una cobertura que también tendrá tintes históricos para el medio colonense que desde hace varios años acompaña a DEPRO en el Torneo Federal A.

Mientras ambos equipos aceleran la puesta a punto para un cotejo que les permitirá volver a la competencia oficial y arrancar una nueva temporada futbolística, desde el lado de la entidad "Azulgrana" continúan surgiendo testimonios que enmarcan lo trascendental del compromiso.

En este caso quien dio su parecer en la previa del partido fue Don Elvio Ramón Bordet, padre del actual gobernador entrerriano, nacido en Pronunciamiento y reconocido hincha del club de Núñez, que le hizo un especial pedido al Presidente de River Plate, Rodolfo Donofrio.

La carta de Elvio Bordet

Sr. Presidente del Club Atlético River Plate

De mi consideración

Como viejo hincha de River, desde aquel campeonato que ganamos en 1945, podría nombrar el equipo completo, pero sería muy largo.

Gocé con ese y otros tantos títulos logrados por nuestro glorioso equipo. También sufrí con el penal de Delem, con el 4 a 2 en Chile frente a Peñarol, y últimamente con el 4 a 3 frente a Lanús. Todo eso, y más, me fue compensado con el 3 a 1 en Madrid el 9/12/18, frente a nuestros eternos rivales.

Próximamente nos tocará jugar por la Copa Argentina con Defensores de Pronunciamiento, el pequeño pueblo donde yo nací, que tiene una población de más o menos 2.000 habitantes.

Ese día, perdóneme Presidente, será la primera y única vez que no hincharé por River, que seguramente va a ganar. Se que usted me comprenderá, y por eso quiero pedirle, si es que gana, que el premio se lo done a Defensores de Pronunciamiento, el Depro.

Como así, que cada jugador de nuestro Glorioso River, le obsequie su camiseta a sus adversarios, ya que será un recuerdo imborrable de sus vidas, para ellos que juegan al fútbol y además, trabajan para vivir.

Felicitaciones por su excelente gestión y muchas gracias desde ya Compañero Presidente, así lo considero.

Un fuerte abrazo.

Elvio Bordet.

Fuente: El Entre Ríos