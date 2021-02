Guzmán dijo que la economía cayó en 2020 un 10% y reiteró que este año no habrá devaluación

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó esta noche que la caída de la economía en 2020 cayó un 10% y que "no habrá devaluación" al señalar el dólar tendrá una depreciación nominal del 24% durante este año.

Guzmán afirmó que "no habrá devaluación porque es una política que no sirve más que para afectar a la gente y no lo vamos a hacer" y estimó que el dólar tendrá durante este año una depreciación nominal del 25%.

El funcionario estimó además que la economía de 2020 tendrá "una contracción del 10%, que es menor al 12,5% que muchos pronosticaron", y reiteró que la inflación se ubicará en torno al 29% estimado en la ley de presupuesto.

En declaraciones en el programa televisivo a "A dos voces" que se emite por TN, Guzmán dijo que la inflación en el último trimestre del año pasado y en el primero del actual "reflejan factores que no deberían estar presentes a lo largo de este año" al pronosticar una desaceleración de precios a partir de abril.

"Hay factores como los precios internacionales que repercuten en la Argentina", indicó, a la vez que consideró que el campo "tiene hoy un shock positivo por ese aumento de los precios de los commodity".

También señaló que el Gobierno está buscando "que ese shock no sea regresivo, y que se beneficien unos pocos y perjudiquen a muchos".

Al referirse al acuerdo de precios y salarios que está buscando el Gobierno, Guzmán manifestó: "Lo que buscamos es que, por esa suba de los precios internacionales, no haya una gran parte de la sociedad que salga perjudicada".







Noticias Argentinas