San Lorenzo tuvo una noche sin luces y perdió con Colón por 2 a 0

San Lorenzo tuvo una noche sin luces y perdió ante Colón de Santa Fe por 2 a 0, en el partido que cerró la segunda fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

Los goles "sabaleros" fueron obra de Alexis Castro, quien volvió a convertirle un tanto a su ex club, a los 23 minutos del segundo tiempo.

En tiempo de descuento y tras un error del arquero Fernando Monetti, el que marcó el segundo tanto fue Tomás Sandoval.

Con este triunfo Colón es uno de los punteros de la Zona A, junto a Banfield y Estudiantes de La Plata, todos con 6 puntos, producto de dos triunfos en igual cantidad de presentaciones.

San Lorenzo, por su parte, suma 3 unidades, por el triunfo que consiguió en la primera jornada ante Arsenal de Sarandí por 2 a 1.

Síntesis del partido:

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Gonzalo Piovi; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Santiago Pierotti, Gonzalo Escobar; Luis Rodríguez y Nicolás Leguizamón. Director técnico: Eduardo Domínguez.

San Lorenzo: Fernando Monetti; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Diego Braghieri, Bruno Pittón; Jalil Elías, Diego Rodríguez, Juan Ramírez; Lucas Melano, Franco Di Santo y Nicolás Fernández. Director técnico: Diego Dabove.

Goles en el segundo tiempo: 22m Castro (C) y 50m Sandoval (C).

Cambios en el segundo tiempo: 16m Facundo Farías (C) por Pierotti y Alexis Castro (C) por Leguizamón; 27m Ángel Romero (SL) por Ramírez y Franco Troyansky (SL) por Di Santo; 33m Óscar Romero (SL) por Fernández y Alexander Díaz (SL) por Melano; 40m Facundo Mura (C) por Meza; 45m Tomás Sandoval (C) por Rodríguez.

Árbitro: Patricio Loustau.

Estadio: Colón de Santa Fe.





Noticias Argentinas