Otra estafa telefónica: tras engaño, a mujer mayor le robaron diez mil dólares

Una nueva estafa a adultos mayores se produjo en Paraná. Este lunes, una mujer adulta mayor, domiciliada en calle Gualeguaychú de Paraná, fue víctima del "cuento del tío" y le robaron diez mil dólares y 100 mil pesos.

La comisario Blanca Ramírez, subjefa de la división Delitos Económicos, afirmó a El Once TV que los delincuentes trabajan "sobre diferentes modalidades de estafa, como la denominadas 'cuento del tío', además tenemos en esta división muchas denuncias de estafas telefónicas, premios virtuales, préstamos, venta de vehículos, pero siempre el método es el mismo, llevar a las personas al cajero y guiarlas en una serie de pasos, terminan entregando todas sus claves, contraseñas bancarias, y así estos individuos transfieren dinero de las cuentas".



Un nuevo hecho ocurrió en las últimas horas. "Este lunes, una mujer domiciliada en calle Gualeguaychú recibió un llamado telefónico de una persona de sexo masculino; se identificó como un amigo del hijo. Ante el pedido de que tenía que cambiar los billetes porque según le decían, cambiaban los dibujos, entregó la suma de diez mil dólares y 100 mil pesos", destacó la funcionaria policial.

Trabajan con personal de Inteligencia Criminal, "sobre las pericias telefónicas y los registros fílmicos". Por la tarde de este lunes seguían trabajando en el lugar en que se perpetró la estafa.

Además, dijo que en la división recibieron una denuncia de "una adulta mayor domiciliada en calle Pedro Vargas, a esta mujer le sustrajeron 1.500.000 pesos. Respecto de esta causa, estamos investigando, con los registros fílmicos y además sobre las pericias telefónicas".

Ante la duda, "cortá la llamada"

Desde la división Delitos Económicos recomendaron tener en cuenta que: para cometer este tipo de delitos "les llaman desde un número privado. Es importante comunicar a nuestros adultos mayores de la familia que ante un número con línea identificada como número privado, es preferible no atender o consultar enseguida quién habla. No tiene uno que entregar los datos, uno es el que debe consultar, no la persona que llama"

Estafas por Instagram o Facebook



También se han dado casos de estafa teniendo como referencia las redes sociales, "Instagram o Facebook, cuando publican artículos para la venta. Se comunica un supuesto comprador, le manifiesta para hacerle una entrega por el elemento que está vendiendo esta persona. Al entregarle la persona el CBU para hacer la transferencia, estas personas le solicitan un préstamo por internet y va a la cuenta entregada por la víctima que cree que hay un error y le transfiere el dinero. Si la persona ve que le ingresa un monto de dinero mayor a la que está pidiendo por la compra, no sacar el dinero de la cuenta ni transferirlo a otra, sino acercarse a Delitos Económicos, radicar una denuncia y allí verificaremos la procedencia del dinero", mencionó.

Ante un llamado que te genera sospecha de engaño:



1- Cortar la comunicación

2- Llamar al 911 e informar lo sucedido

3- Conectarse con un familiar o vecino para alertar sobre la situación

4- No entregar dinero ni información personal o familiar a desconocidos

5- No realizar depósitos o transferencias dirigidos mediante contacto telefónico

6- No dar información sobre tarjetas de créditos ni sobre tus contraseñas por teléfono, por whatsapp o por mensajes de texto.

7- No contestar llamados de números desconocidos.