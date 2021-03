Histórico: Boca goleó 7-1 a Vélez y llega en alza para enfrentar a River por la Copa de La Liga

Boca le ganó a Vélez 7-1 en el José Amalfitani, con una estupenda actuación de Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Tevez, quien regresó a la titularidad tras la licencia por la muerte de su papá. Como ocurrió en 2006 con Alfio Basile como entrenador en el Nuevo Gasómetro y frente a San Lorenzo, el Xeneize hizo historia y convirtió en un partido la misma cantidad de goles que había hecho en los últimos siete partidos oficiales. El equipo de Russo llega en alza par el Superclásico ante River del próximo domingo en La Bombonera.

Cardona abrió el marcador con un exquisito tiro libre por debajo de la barrera, y luego asistió a Sebastián Villa, quien se anotó con un doblete. Además, Gonzalo Maroni, que venía de ser el salvador ante Claypole, convirtió otros dos, mientras que Tevez y Campuzano completaron la histórica goleada. Juan Martín Lucero había igualado transitoriamente para el Fortín, que llegaba líder invicto de la Zona B de la Copa Liga Profesional. El encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la Copa de La Liga contó con la transmisión de TNT Sports y el arbitraje de Diego Abal.

Y justamente, el juez del encuentro tuvo una decisión polémica. Le mostró una tarjeta amarilla a Nicolás Capaldo tras una fuerte infracción sobre Emiliano Amor, que mereció ser roja. La acción ocurrió a los nueve minutos del primer tiempo. El jugador xeneize debió ser expulsado por brusco grave, ya que el punto de contacto sobre la rodilla puso en serio riesgo el físico del adversario, por la fuerza aplicada y las consecuencias.

No caben dudas de que fue el mejor partido del año y, seguramente, del ciclo de Miguel Russo desde su vuelta. El retorno de su máximo emblema y capitán, Carlos Tevez, le permitió tener más aplomo en la ofensiva. El ídolo, a los 37 años, fue la bandera de un equipo que mostró una actitud totalmente diferente a la que tuvo, justamente, en los últimos encuentros en lo que no estuvo el capitán. Porque el Xeneize venía de ganarle con lo justo a Newell’s en Rosario (1-0), de empatar con el ascendido Sarmiento de Junín en la Bombonera (1-1) y de sufrir inesperadamente para superar a Claypole, de la Primera C, en los 16vos. de final de la Copa Argentina.



Pero el Apache no estuvo solo, ya que los colombiano Edwin Cardona y Sebastián Villa marcaron el camino desde el inicio. El primero, con un golazo de tiro libre por debajo de la barrera, el segundo, tras la asistencia de su compatriota y un par de goles propios. También fueron partícipes necesarios para que Gonzalo Maroni, quien fue la gran sorpresa del DT al ponerlo de titular en el equipo, quien se despachó también con dos tantos. El ex Talleres venía de ser el salvador en el juego ante Claypole, por la Copa Argentina.

Vélez se vio totalmente superado, pese a que en el inicio le jugó de igual a igual y logró una rápida reacción con el tanto de Lucero para el empate parcial. Sin embargo, la triangulación del Xeneize, la velocidad que le imprimió a cada ataque y la jerarquía de sus futbolistas fue demasiado para el Fortín, que venía de tres victorias en igual cantidad de partidos para liderar el Grupo B de la Copa de La Liga. La actitud es lo más rescatable en el equipo de Russo, que ahora se colocó a solo un punto de la cima, que le pertenecen Lanús, Independiente y Vélez, todos con nueve unidades.

La otra gran novedad en Boca fue la presencia entre los relevos del mediocampista Agustín Almendra, quien se dio el lujo de jugar en el complemento, publicó Infobae. El futbolista surgido de la cantera del club volvió después de un problema personal y de un conflicto con el club que lo marginó durante todo 2020. Y un dato no menor que en el segundo tiempo también ingresaron Julio Buffarini y Leonardo Jara, a quienes se le cumplirá el contrato a mitad de año y venían siendo relegados del primer equipo.

Todos síntomas más que positivos para Boca, que ahora esperará con más confianza a River el próximo domingo.