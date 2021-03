Millonaria estafa a dos personas: les vaciaron sus cuentas bancarias

Dos paranaenses denunciaron haber sido víctimas de estafas bancarias. Los montos transferidos superan el millón de pesos. Desde la División Delitos Económicos reiteraron las recomendaciones para evitar ser víctimas de este tipo de ilícitos.

“Una persona dio a conocer que al momento de realizar una compra con su tarjeta de débito no tenía dinero en sus cuentas a causa de una transferencia por 1.2 millón de pesos; y la otra, que al revisar su cuenta de homebanking se percató que no tenía fondos y se le habían transferido fondos por una suma de 1.5 millón de pesos”, comunicó a El Once TV la subjefa de la División Delitos Económicos, Blanca Ramírez.

Según indicó, las denuncias por las estafas bancarias fueron radicadas, una en comisaría primera y la otra en la decimotercera.

Ramírez confirmó que “en algunos casos solicitaron préstamos, pero no fueron transferidos”.

“Trabajamos para establecer los autores de estos estos hechos con personal de Inteligencia Criminal para llegar a buenos resultados. Y también con las entidades bancarias tratando de establecer si efectivamente fue una estafa o un error bancario, que suele haber pasado también. Y en estos casos también se coordina con Defensa al consumidor”, explicó la comisario en relación al desarrollo de la investigación.Hasta cuatro denuncias por estafas bancarias en comisarías

“Se dan muchos casos de estafas de este tipo, por eso es necesario alertar a las personas para que no ingresen a los enlaces y que deben verificar los sitios web bancarios”, recomendó la subjefa de la División Delitos Económicos.

Fue en ese sentido que reveló que “se reciben hasta tres o cuatro denuncias por estafas bancarias desde las comisarías”. El fiscal Martín Abraham recomendó que se reiteren las formas de prevención para evitar ser víctimas de este tipo de ilícitos porque “son muchas las denuncias que se realizan”.

Las denuncias pueden realizarse en cualquier dependencia policial o en la sede de la División Delitos Económicos de calles Pellegrini y Montevideo, en Paraná.

Cómo prevenir

La comisario detalló cuáles son las modalidades de estafas bancarias para estar alertar y evitar ser víctima de este tipo de ilícitos.

“Mediante un mensaje que llega a la casilla de correo electrónico, y que puede ser de una entidad bancaria, de un servicio, de PlayStation o Netflix, se le informa a la persona que debe revisar su cuenta y hacer modificaciones porque supuestamente la plataforma va a expirar. Entonces te lleva a un enlace en el que uno aporta todos sus datos bancarios”, explicó Ramírez al recomendar que “no se debe ingresar a esos enlaces, no se deben brindar batos bancarios y enviar ese correo a Spam”.

Otra de las formas es “a través de mensajes al WhatsApp con enlaces a promociones por 15% de descuento, promos por el Día de la Mujer, los que -según alertó la comisario- dan ingreso a que te vacíen la cuenta bancaria”.

Y otra de las formas por medio de los sitios web. “Cuando entra a Home Banking se debe verificar que el sitio sea seguro, que la dirección comience con https, que tenga el candado cerrado y en color verde para que, al ingresar a la cuenta, no hackeen el usuario para ingresar y hacer transferencias”, detalló la funcionaria policial.