Fuerte queja de la UIA por los problemas para importar insumos

La Unión Industrial Argentina (UIA) planteará en las próximas horas al Gobierno nacional que existen "serias dificultades" para la importación de insumos clave en distintos rubros de la actividad productiva, lo cual está impactando en el potencial de recuperación.

El problema surge a partir los trámites que deben hacerse a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIS) con el que el Gobierno monitorea y autoriza las compras en el exterior.

"El actual esquema no permite que se garantice la producción de bienes en un contexto de recuperación de la actividad", dijo la UIA tras el reciente encuentro de la Junta Directiva en el que se debatió sobre la situación de la economía.

Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA y titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) dijo que no se trata de "condenar" al gobierno por la situación sino de presentar una señal de alarma por lo que está ocurriendo.

La Junta Directiva que se reúne cada tres semanas plateó siete niveles de preocupación, que generan ansiedades porque los insumos no llegan y se provocan cuellos de botella para continuar con los procesos productivos. Ha habido reclamos de esa naturaleza de parte de las empresas, tanto grandes como pequeñas y medianas, que forman parte de la entidad fabril y ahora se está buscando canalizar estos reclamos al Gobierno.

"Hay que cuidar que las decisiones no se tomen muy sobre la hora porque la planificación productiva es necesaria. Es una alerta, no es una condena. Hay que tomarlo en serio sin pensar que no puede resolverse", dijo el empresario en declaraciones radiales.

Funes de Rioja dijo aseguró que hay recuperación económica en algunos sectores de la actividad, pero aclaró que aún es un fenómeno heterogéneo e indicó que todos los rubros están pensando hacia el futuro con intenciones de evitar la segunda ola de Covid-19.

El empresario dijo por otro lado que la inflación en la Argentina responde a que el país tiene un problema macroeconómico y también hay que hay problemas puntuales que deben ir siendo enmendados en base al diálogo.

"En esta tarea estamos trabajando con el Gobierno. Nosotros no queremos precios máximos, no queremos precios congelados. Queremos una economía que funcione con estabilidad y previsibilidad y esto es un esfuerzo común que hay que hacer entre todos", dijo el directivo.

El empresario dijo que las acusaciones de la secretaría de Comercio Interior contra diez grandes empresas alimenticias "fue muy fuerte", porque se las acusó sin antes tener pruebas de la irregularidad que supuestamente estaban cometiendo.

"Cuando se invoca la ley de abastecimiento, que a nuestro criterio es absolutamente inconstitucional, y dice 'produzca al 100%'. ¿Contra qué mercado? ¿Quién me dice cuál es el mercado? ¿De dónde saco el capital de trabajo y los insumos?", dijo Funes de Rioja.

Y completó: "No nos pueden intimar a producir al 100% contra nada. Además, esto tiene que ver con el proceso productivo. En enero y febrero hay vacaciones y mantenimiento de plantas, con un perfil de consumo distinto en esos meses".





