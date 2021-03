Tras la designación de Soria, el oficialismo propone que todos los jueces paguen Ganancias

En medio del debate por las modificaciones al impuesto a las Ganancias, el diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto presentó hoy un proyecto de ley para que todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial paguen ese tributo, y no únicamente los designados a partir del 1 de enero de 2017, como sucede actualmente.



"Es hora de eliminar este privilegio para el Poder Judicial", consideró en su cuenta de Twitter.



Para el entrerriano, "que los jueces paguen a un impuesto general es meramente reconocer que ellos son también ciudadanos y que su particular función en el gobierno no genera inmunidad para compartir con el resto de los ciudadanos la carga tributaria".



En este sentido, el presidente de la comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja recordó que "los funcionarios del Poder Ejecutivo y los legisladores ya pagan Ganancias".



La presentación de este proyecto por parte de un integrante del bloque oficialista que comanda Máximo Kirchner se da en un contexto de escalada del conflicto y del tono de confrontación entre el Poder Ejecutivo y sectores del Poder Judicial.



La nueva etapa en la relación entre el Gobierno y lo que la vicepresidenta Cristina Kirchner denomina "la corporación judicial" se sinceró con el alejamiento de Marcela Losardo y el nombramiento como nuevo ministro de Justicia de Martín Soria, quien tiene un discurso más alineado a la mirada kirchnerista sobre el "lawfare".



La redacción que propone Casaretto modifica el artículo 82 estableciendo que constituyen ganancias de cuarta categoría las provenientes "del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos".



"En el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones", indica el texto presentado.



El proyecto también dispone que estarán alcanzadas en Ganancias las "jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, aunque no hayan estado sujetos al pago del impuesto, y de los consejeros de las sociedades cooperativas".



"En la actualidad resulta insostenible continuar defendiendo la postura de la exención impositiva para los integrantes del Poder Judicial. Los principios de igualdad frente a los impuestos y fundamentalmente de generalidad tributaria crean una limitación a la justificación pretendida", concluyó Casaretto en el proyecto.