Paraná Campaña fue sede de la segunda reunión presencial de la Federación Entrerriana de Fútbol

En la mañana de este sábado, en el salón de Convenciones de la Terminal de Ómnibus de María Grande, se realizó la segunda reunión presencial de la Federación Entrerriana de Fútbol con los Presidentes de Ligas, el representante del Consejo Federal, Julio Larroca, el Secretario de Deportes, José Gómez, también se contó con la presencia del Sub-Director de Operaciones y Seguridad, Roberto Borre, y el Jefe de Seguridad y Analisis Operacional en Eventos, Martin Maldonado.

El Presidente de nuestra Liga, Rubén Ceballos, dio la bienvenida a los Presidentes de Ligas y a todos los presentes. Seguidamente, el Secretario de Gobierno y Finanzas de María Grande, Sebastián Reznitzky, también dio la bienvenida y felicitó a los dirigentes por las tres reuniones realizadas en María Grande. También fueron oradores, Nelson Casis, Presidente de FEF, José Gómez, Secretario de Deportes.

Federico Almada, Secretario de FEF, leyó los puntos del Orden del Día para comenzar a debatir con los Presidentes de Ligas. Se aprobó el Acta anterior. Casis, informó sobre la actualidad de la FEF y sobre el posible inicio de temporada en la provincia a partir de abril, siempre y cuando se habilite un porcentaje de público en las canchas, conveniente para que cada club pueda solventar los gastos que acarrea el fútbol amateur. También se habló sobre la Super Copa Entre Ríos y se decidió armar un grupo de trabajo para establecer su formato y equipos participantes.

También el Sub-Director de Operaciones y Seguridad, Roberto Borre, habló sobre la seguridad deportiva en los estadios y también brindó su experiencia en el campo para facilitar las habilitaciones de los estadios y cómo se deben articular las habilitaciones en esta situación de pandemia con los Intendentes y COES locales.

Se escuchó las inquietudes de cada Presidente de Liga, que tuvieron la oportunidad de contar la situación de cada una de sus Ligas. Los cuales plantearon una situación que se repite en toda la provincia: al no tener una fecha de inicio confirmada para la competencia oficial, con el público requerido y los protocolos sanitarios correspondientes, los jugadores de nuestras Ligas están jugando en los campeonatos no federados, donde no se cumplen con los protocolos sanitarios.

Se dio por terminada la reunión agradeciendo a la Liga de Fútbol de Paraná Campaña por la hospitalidad ofrecida para las tres reuniones que se realizaron en María Grande el día viernes, en la sede de Paraná Campaña y en el Club Atlético Litoral, y la de este sábado.