Haroldo Rojas sobre el coronavirus: “La población en general no se debiera preocupar, sino ocupar”

La Iglesia Adventista del Séptimo Día – Crespo Norte, abrió el ciclo de charlas 2021 con una disertación de profesionales de la salud, que se refirieron a la importancia de reforzar el sistema de defensas del organismo, para estar mejor preparados al momento de atravesar un posible contagio de Covid-19. Con el debido distanciamiento, en el salón Viva Más y Mejor de calle Alem 555, hombres y mujeres de diferentes edades compartieron la conferencia y despejaron sus dudas a través de las consultas directas a los médicos.

Tras la exposición brindada y en diálogo con FM Estación Plus Crespo, el Jefe de Infectología del Sanatorio Adventista del Plata, Dr. Haroldo Rojas, fue conciso al analizar una posible ola de nuevos contagios y la sospechada aparición de nuevas cepas de coronavirus: “Preocupa en cierto modo a los especialistas, pero la población en general no se debiera preocupar, sino ocupar. Que es distinto y muy importante. Ocuparse significa hacer las cosas bien. No estoy de acuerdo en el aislamiento que impide que un padre se vea con su hijo. Se pueden ver, porque ya aprendimos cómo hacerlo. Pero resulta esencial evitar las aglomeraciones, que se junten muchas personas sin protección alguna, que haya un grupo de gente en ambientes cerrados. Ocuparse es hacerse responsable del cuidado que individualmente debemos hacer. Sin caer en excesos, establecer vínculos, que es muy importante, pero cuidados. Los medios no hablan de los suicidios. Hay mucha gente en Capital Federal que se suicidó en esta pandemia y eso no se escucha. Me parece que esa forma equilibrada de contactarnos, está bueno que la apliquemos en este 2021 para evitar estos brotes nuevos, que no sabemos cuándo ni por dónde ingresarán, pero está habiendo por distintos lados”.

Existen en cada ciudad vecinos seguros y otros temerosos de darse la inmunización. Al respecto, el especialista expresó: “Claro que recomiendo la vacuna. No puedo decir el alcance de los efectos que puede tener, pero están dadas las condiciones y se viene registrando un efecto que no va más allá que el esperado y propio de las vacunas. Ojalá sea efectiva, lo sabremos en unos años. Mientras tanto, no hay que ir a los extremos: ni aseverar que no sirve, ni decir que es maravillosa. Sí podemos afirmar que es maravillosa hasta donde sabemos, o sea, hasta marzo de 2021, con los millones de dosis que ya han sido aplicadas”.

Pacientes con reinfecciones en la zona

“Hemos tenido casos de reinfección”, confirmó Haroldo Rojas, al referirse a esta posibilidad y la experiencia registrada en la zona durante este primer año. El médico instó a ser responsables, habida cuenta de los antecedentes y mencionó: “Casualmente una de las empleadas del Sanatorio se reinfectó. Tuvo coronavirus dos veces y la segunda vez, la pasó muy mal, quedó con algunas secuelas. Ha pasado, no es imposible. Por eso es importante compartir la manera de aumentar las defensas, con medidas fáciles, al alcance de todos -sin necesidad de obra social-, y poder implementarlos en la vida diaria. Son hábitos que hacen mucho bien”.

La receta para las buenas defensas

Revalorizando la trascendencia del sistema de defensas, Rojas indicó: “Es algo de lo que se habla poco. Siempre digo que nuestro sistema de salud es un sistema de enfermedad, porque todo gira en torno al paciente, al ya diagnosticado o con síntomas, y nada apunta al sano, para mantener esta condición. En esta pandemia, tenemos que buscar y educar a las personas sanas, a quienes aún no se han contagiado, para que puedan fortalecer su sistema inmunológico y así, si se llegaran a contagiar, puedan estar más aptos para resistir el virus. Atravesarían la enfermedad de una manera más tranquila, presentando síntomas leves, sin llegar a requerir internaciones ni tratamiento o atención compleja por sus eventuales complicaciones, que derivan a la persona a Terapia Intensiva. Las defensas se pueden reforzar con un plan basado en el acrónimo, que es la palabra ADELANTE. Sus iniciales nos dan el componente a trabajar: Aire puro; Descanso; Ejercicio; Luz solar; Aire puro -y en pandemia, ambientes ventilados-; Nutrición basada en vegetales, evitando productos grasos, carnes, procesados o ultraprocesados y grasas trans; Temperancia, que quiere decir evitar lo malo y de lo bueno, hacerlo con moderación; Esperanza y confianza en Dios, que es el que nos da y sustenta la vida”.

El médico, humano y profesional frente a un infectado

La pandemia deja un montón de aristas que pudieran analizarse. El jefe de Infectología del SAP, como alguien de la primera línea de acción ante los casos atendidos en la institución, concentra una experiencia que le permite ser contundente en el balance desde la mirada como persona y como especialista.

Denotando una sensibilidad reflexiva por lo atravesado, Rojas expresó: “El coronavirus me ha dejado en la parte humanitaria, el saber y poder preciar, que cada uno de los pacientes que entran, llegan siendo absolutamente diferentes. Cada uno con un mundo de circunstancias, con sus historias, sus luchas, sus realidades -pero hasta ahí-, porque los que han superado la enfermedad, al salir todos ellos concuerdan en que el pasar por la enfermedad les cambia la perspectiva de la vida, porque quieras o no, se han enfrentado un poquito más cerca a la muerte. Cuando a uno le toca enfrentar esa situación -que a diario vemos- es muy fuerte”.

El infectólogo insistió en que “en el momento de otorgarse el alta, aprovechamos para reforzar estos conceptos de dedicarnos al sistema inmunológico. Por más que hayan tenido Coronavirus, deben reforzar su sistema inmunitario, porque el hecho de haberlo padecido y superado, no implica que no lo vayan a tener más o que luego será más leve. Los casos lo demuestran. Se han atendido reinfecciones”.

Desde una perspectiva más asociada a su disciplina médica, concluyó en que “el 2020 ha sido un año de aprendizaje. Hemos aprendido que la enfermedad nos paró el país y esperemos que en el 2021 no lo haga igual. Aprendimos que somos un país grande y que a diferencia de Italia, Francia, España, se tomaron buenas medidas. A veces las medidas generalizadas no se deberían adoptar, porque nos perjudican a todos; pero sí coincido en confinar aquellos lugares donde están desbordados los casos. Creo que con las vacunas se va a lograr quizás -ojalá sea así-, contener el brote que estamos empezando a ver y la segunda ola, que vamos a empezar a registrar con el comienzo del frío. Todos los países la están teniendo. Nosotros tuvimos una gran ola, que parecía que no se terminaba más y ahora pareciera como que ya se fue. Pero no. Todavía es muy temprano para decir que ha pasado la pandemia. Tenemos que seguir con todos los mecanismos de prevención y también aumentar nuestras defensas, para poder enfrentar el 2021 de la mejor manera posible”.