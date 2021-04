Pedido a la AFA y Conmebol para que la Copa femenina se llame Libertadoras de América

La Coordinadora de Hinchas del Fútbol Argentino, en conjunto con la Coordinadora de Derechos Humanos, le entregó a las autoridades de la AFA una petición para que se gestione en la Conmebol el cambio de nombre de la Copa Libertadores Femenina de fútbol por Copa Libertadoras de América. El fútbol femenino y su crecimiento.

"En cuestiones históricas, lo que no se nombra no existe y entendemos que este nombre busca reivindicar a las mujeres originarias, mestizas y criollas que lucharon por la independencia de nuestras naciones sudamericanas hace 200 años", comienza la carta dirigida a Claudio Tapia, presidente de la AFA.

"Como en la actualidad, esas mujeres tuvieron que combatir en varios frentes de batalla, no solo contra el sistema colonial impuesto por las coronas portuguesa y española, sino también contra estructuras sociales construidas por y para hombres desde una lógica patriarcal", continúa el mensaje de la Coordinadora de DDHH, agrupación de hinchas de todos los clubes que tiene como lema 'el sueño de jugar de memoria, con la verdad en los pies y la justicia en el corazón'.

"La historia la escribimos día a día; y así como contamos con Manuela Sáenz, Bartolina Sisa, Gregoria Apaza y Juana Azurduy, quien fuera nombrada en 1814 como teniente coronela, hoy contamos con muchísimas referentas del deporte, quienes dan la batalla en distintos fuentes por la igualdad en la remuneración, mayor tiempo, importancia y televisación de los campeonatos femeninos, etcétera", manifiesta.

"Nosotras, futbolistas, hinchas, socias, mujeres, somos parte de la historia, y hoy jugamos por la Copa LIBERTADORAS DE AMÉRICA", cierra la petición.

Argentina organizó por primera vez en su historia la Copa Libertadores Femenina, la máxima competencia sudamericana, en marzo de este año con sede en Vélez y Deportivo Morón y la participación de Boca y River como representantes argentinas.

En octubre se jugará la edición 2021 con Chile como anfitrión del torneo de fútbol femenino de clubes que organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).