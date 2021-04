Argentina recibirá un crédito por US$ 330 millones para mejoras en salud

La Argentina recibirá dos créditos del Banco Mundial (BM) por US$ 250 millones y US$ 80 millones cada uno para fortalecer el sistema de salud pública y mejorar el acceso a servicios digitales, respectivamente, en el marco del compromiso por US$ 2.000 millones que el organismo multilateral desembolsará este año.

"La Argentina recibirá un crédito del Banco Mundial de US$ 250 millones para fortalecer el sistema de salud pública en todo el país, y otro de US$ 80 millones para mejorar la eficiencia y el acceso a servicios digitales", informó este miércoles el Gobierno.

Ambos desembolsos se enmarcan en el compromiso asumido por el BM para este año por US$ 2.000 millones para al desarrollo de obras de infraestructura, protección social, salud, empleo y cambio climático, en el país.

Mejoras en salud

El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, afirmó que "resulta clave robustecer los sistemas públicos de salud y otras áreas del Estado a través de la tecnología y la innovación, ya que esto impacta en mayor y mejores servicios a nuestra población, no sólo para hacerle frente a la emergencia de la pandemia, sino también para potenciar las presentaciones de manera sustentable en el largo plazo", según indica un comunicado difundido esta mañana.

Se explicó que "uno de los proyectos aprobados ayer por el directorio del organismo multilateral se denomina "Apoyo a una Cobertura Universal Efectiva de Salud", y tiene como objetivo brindar un mejor acceso a una atención médica de calidad y equitativa en todo el territorio nacional".

Asimismo, se expresó que la "iniciativa apunta tanto a la salud materna e infantil como a la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas, como hipertensión y cáncer, entre otras, y prevé avanzar en la implementación de la historia clínica digital para promover la integración de los sistemas de información a nivel nacional y provincial".

Acceso digital

En tanto, se consignó que el proyecto "Inclusión Digital e Innovación en servicios públicos" busca mejorar la eficiencia y el acceso a servicios digitales para 12 millones de personas y casi 90.000 empresas en momentos en los que, debido a la pandemia de Covid-19, se triplicaron los usuarios que realizan trámites por internet y las personas registradas en el portal Mi Argentina pasaron de 1,5 a 5 millones".

El financiamiento, según se precisó, permitirá "expandir las plataformas de acceso remoto (Mi Argentina, Trámites a Distancia y Sistema Nacional de Turnos), la implementación y mejora de sistemas en línea, como la gestión documental y adquisiciones electrónicas, la firma digital y los registros civiles digitales, y la ampliación de la red de puntos digitales en todo el país para facilitar el acceso a las personas más vulnerables".

En ambos casos se informa que los créditos son de margen variable, reembolsables en 32 años, y cuentan con un período de gracia de siete años.

El compromiso del BM por US$ 2.000 millones quedó ratificado en una reciente videoconferencia que mantuvo el presidente Alberto Fernández con el titular del BM, David Malpass.

La confirmación del respaldo financiero sellado en el encuentro virtual entre el presidente Fernández y Malpass se logró tras una reunión que mantuvo en Washington el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el director Gerente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg.

Tras ese encuentro, Van Trotsenburg destacó a través de la cuenta de Twitter del organismo la "buena y productiva charla" mantenida con Guzmán y su equipo en Washington, y que ese organismo "continúa apoyando al país con inversiones enfocadas en poblaciones vulnerables".

Sobre el total de US$ 2.000 que el BM desembolsará este año, US$ 420 se aprobaron en febrero y en el corto plazo se continuará con la aprobación de los fondos pactados para el 2021.

El entendimiento con el Banco Mundial se produjo 24 horas antes de que Guzmán se reuniera con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, para renegociar la deuda de US$ 45.000 millones que el país tiene con esa entidad.