La oposición criticó las medidas anunciadas por Fernández

Distintos referentes de la oposición se hicieron eco de las medidas de cuidado anunciadas por el Gobierno nacional y salieron a cuestionar duramente las nuevas restricciones.



"Toque de queda y muerte a la gastronomía, las medidas de un Presidente que uso la bala de plata de las vacunas para pegarse un tiro en el pie", sostuvo el diputado nacional de la UCR Luis Petri en Twitter.

Más mesurado, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, pidió que no haya "otra cuarentena eterna" como la del año pasado, pero reconoció que las nuevas medidas de restricción son "ineludibles".



"En esta segunda ola, el Gobierno no puede repetir errores del 2020 con otra cuarentena eterna (que no frena el avance del virus). Debe administrar las ineludibles restricciones con responsabilidad y sin sobreactuar. Cuidemos la salud + la economía + la educación + las libertades", escribió en la misma red social.

Punzante como de costumbre, el diputado ultramacrista Fernando Iglesias criticó la decisión del presidente Alberto Fernández y auguró que "se viene la segunda ola de violaciones a los derechos humanos.



"Un esfuercito más, argentinos. Apenas termine de vacunarse La Cámpora, abrimos de nuevo", ironizó.

También se sumó a las críticas, aunque desde otro lugar, el diputado nacional del PTS y del Frente de Izquierda Nicolás del Caño, que cuestionó la prohibición de circular entre las 0:00 y las 6:00.



"Día récord de contagios. No hay IFE, ni aumento del presupuesto de salud, ni más testeos, ni centralización del sistema sanitario, tampoco prohibición de desalojos y congelamiento de alquileres. Eso sí, Alberto Fernández dice que no se podrá circular entre las 0 y las 6hs", dijo.