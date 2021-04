PAMI advierte que ya no hay camas para afiliados en CABA y que la ocupación en AMBA se acerca al 100%

El PAMI advirtió este sábado que en la Ciudad de Buenos Aires ya no hay camas de internación para los afiliados contagiados de coronavirus Covid-19 y el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) se aproxima al 100% de ocupación.



Mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, la titular del organismo, Luana Volnovich, alertó: "Me acaba de llamar mi secretario médico para informarme que no hay camas de terapia COVID para afiliados de PAMI en CABA y estamos cerca del 100% de ocupación de camas de terapia en AMBA".

"Estamos en un momento crítico. El aumento de contagios impacta en todo el sistema de salud", señaló la funcionaria.

Volnovich explicó que la tendencia de llamados comenzó a acelerarse drásticamente al punto de pasar de "5 mil y 6 mil" como promedio diario a los "16 mil llamados a emergencias por día".

"Trabajamos de manera articulada entre el Estado y el sector privado, pero es imprescindible tomar medidas rápidas porque el crecimiento de casos es muy alto", manifestó.

La directora pidió a la población tener conciencia sobre la situación sanitaria y llamó a respetar "las medidas de cuidado mientras la vacunación avanza".

"Es hora de volver a cuidarse más", sentenció para concluir con un mensaje en el que también instó a la solidaridad social.

El último informe de Ministerio de Salud de la Nación precisó que las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) albergan al momento 3761 pacientes, con un porcentaje de ocupación de 59,3% en el país y del 68,1% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

En las últimas 24 horas se registraron 297 muertes y 19.419 positivos, de acuerdo al reporte de la cartera sanitaria.

Sobre este total de contagiados, 10.349 pertenecen a la Provincia de Buenos Aires y 2.491 a la Ciudad.

En cuanto a la cantidad de vacunas aplicadas, el distrito bonaerense posee 2.005.656 inmunizaciones, mientras que el porteño 525.044, detalla el Monitor Público de Vacunación.