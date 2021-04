El Cono Sur se cierra ante el aumento exponencial de casos y variantes

La segunda ola de coronavirus alerta a los países de América del Sur con un creciente número diario de infecciones y muertes, cifras agravadas por las nuevas variantes del virus que se propagan con más rapidez y amenazan con colapsar los sistemas de salud, por lo que la región debió implementar nuevamente restricciones para aplacar la propagación.



Ante el abrupto aumento de casos y decesos como consecuencia del coronavirus, varios países se vieron obligados a actualizar las medidas de bioseguridad.



En lo que va de abril, Brasil ya marcó un récord de muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia al superar la barrera de los 4.000, Chile está amenazado por el colapso del sistema sanitario, Uruguay registró la marca diaria más alta de fallecidos y Paraguay y Bolivia debieron reforzar restricciones y fronteras por temor a las nuevas variantes brasileñas.





En Chile rige el toque de queda de 21 a 5, con posibilidad de prórroga hasta finales de junio.



Brasil

-Toque de queda en el estado de Río de Janeiro y la capital nacional Brasilia de 23 a 5; y en el estado de San Pablo y Porto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul, de 20 a 5.



-Confinamiento total en Fortaleza, capital del estado de Ceará.



-Restricciones horarias en los estados de Bahía, Santa Catarina, Paraná y Mato Grosso.



-Comercio no esencial, bares, restaurantes y restaurantes, cines, museos y teatro con horario reducido en todas las ciudades y estados con toque de quedas y restricciones horarias.



-Locales bailables y playas cerradas en Río de Janeiro.



-Las escuelas funcionan de forma administrativa el lunes y presencial el martes en el estado de Río de Janeiro; y el San Pablo, solo como comedores.



-Limitaciones horarias en centros comerciales, gimnasios y clubes con pileta en Brasilia.



-Circulación reducida y con prohibición de aglomeraciones en San Pablo y Porto Alegre.





Estricto control en los principales accesos a Asunción y ciudades del área Metropolitana.





Uruguay

-Oficinas estatales cerradas.



-Free shops en las fronteras cancelados.



-Espectáculos públicos, eventos y fiestas sociales prohibidos.



-Cierre de bares a medianoche.



-Sin presencialidad en las escuelas hasta el 3 de mayo.



-Capacidad máxima establecida en los colectivos interdepartamentales.



-La fuerza de seguridad disolverá cualquier aglomeración en el espacio público.







Los puntos fronterizos de Bolivia con Brasil fueron cerrados.



Chile

-Unas 238 comunas bajo cuarentena total: Sin clases presenciales ni atención al público en bares y restaurantes, con cierre de comercios que no son de primera necesidad cerrados, y reuniones sociales y eventos prohibidos, a excepción de los funerales.



-Toque de queda de 21 a 5, con posibilidad de prórroga hasta finales de junio.



-Los supermercados tienen prohibido el expendio de licores, ropa, calzado y artículos que no fuesen esenciales dentro al menos 15 días. Tras este período, se evaluará la continuidad de esta medida.



-Cierre total de fronteras aéreas para ciudadanos y extranjeros residentes y restricción de ingreso de extranjeros no residentes al territorio durante abril.



-En la frontera terrestre se pedirá de manera aleatoria resultado PCR negativo de máximo de 72 horas o choferes de camiones a exámenes de antígenos por parte del personal de salud al momento de ingresar al país.



- Se postergaron las elecciones de constituyentes, gobernadores y autoridades municipales por la pandemia hasta mediados de mayo.



Paraguay

-Toque de queda entre medianoche y las 5 a nivel nacional, excepto para trabajadores esenciales, estaciones de servicio, puentes, líneas navieras, transporte de carga, funerarias, hospedaje y vigilancia de seguridad.



-Las clases serán de modalidad mixta, entre las presenciales de no más de 12 estudiantes y maestros, y las virtuales.



-Restaurantes y bares operan hasta la medianoche, pero los clientes deben hacer una reserva previa y el límite máximo por mesa es de hasta cinco personas.



-De 5 a medianoche se permiten eventos sociales con máximo de hasta 100 personas, en mesas de hasta seis; actos de culto con un máximo de 75 personas en espacios cerrados y hasta 100 al aire libre; actividades culturales con máximo de 75 personas sentadas y con uso de tapabocas obligatorio.



-Encuentros en residencias particulares deberán realizarse con un máximo de hasta 12 personas.



-Los funcionarios públicos trabajarán en las oficinas de lunes a viernes de 8 a 15.



-Prohibición de competencias deportivas.



-Clases en academias, gimnasios, polideportivos y otros espacios cerrados solo con cuatro metros entre personas.



-Estricto control en los principales accesos a la Capital y ciudades del área Metropolitana.



Bolivia

-Cierre temporal de puntos fronterizos con Brasil y otros puntos de acuerdo con su situación epidemiológica que debía vencer el 8 de este mes y fue prorrogado por una semana más.



-Si hay circulación comunitaria de variantes del coronavirus, el Ministerio de Salud coordinará con las provincias el encapsulamiento de dichas poblaciones, con controles por el tiempo que sea necesario.



-Viajeros provenientes del exterior, nacionales y extranjeros deben presentar una prueba PCR negativa y certificada 72 horas antes del embarque y 75 horas antes del ingreso al país.



- Además, deben presentar una declaración jurada del lugar de su estadía en territorio boliviano y realizarse la prueba PCR al séptimo día de aislamiento, con costo a cargo del pasajero.



-Los gobiernos locales establecen restricciones de horarios de atención de centros comerciales, eventos sociales, deportivos y culturales, bares y discotecas.



-Medidas de bioseguridad y vigilancia epidemiológica prorrogadas hasta el 30 de abril.