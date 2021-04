De alta: Alberto Fernández retoma hoy la actividad oficial tras superar el COVID-19

El presidente Alberto Fernández recibirá este jueves el alta médica y podrá retomar su actividad oficial, tras superar el coronavirus, en momentos de definiciones políticas sobre nuevas medidas restrictivas y picos de casos por la segunda ola de contagios.

"El señor Presidente de la Nación, Doctor D. Alberto Ángel Fernández, se encuentra en buen estado de salud evolucionando en forma favorable, asintomático en el día de la fecha", indicó el nuevo comunicado de la Unidad Médica Presidencial (UMP).

El breve mensaje difundido el pasado miércoles agregó: "Se informa que el día jueves 15 retomará sus actividades habituales. Seguirá con los controles médicos habituales luego de haber padecido cuadro de COVID".

De esta forma, llega a su fin el aislamiento que el mandatario nacional llevó adelante en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos. Durante los catorce días que duró su recuperación, el Presidente estuvo en buen estado de salud y sólo tuvo unas líneas de fiebre en los primeros días.

La noticia de su positivo se conoció el pasado viernes 2 de abril, y tras ese día siempre se encontró "asintomático y evolucionando en forma favorable", de acuerdo a los partes que difundió la Unidad Médica Presidencial, que encabeza el doctor Federico Saavedra.

En declaraciones radiales, Alberto Fernández afirmó que tuvo una carga viral "muy baja". "Yo estoy muy bien. Gracias a Dios, no he tenido ninguno de los síntomas que solemos escuchar que tienen los que padecen esta enfermedad", resaltó el jefe de Estado días atrás. El pasado 2 de abril por la noche, cuando Fernández comunicó a través de Twitter que había contraído coronavirus, registraba una temperatura de 37,3 grados.

"Aún hoy no sé cómo me contagié, no encuentro el vínculo que me contagió. Pude sobrellevarlo por la vacuna", resaltó el jefe del Estado el pasado miércoles durante un mensaje grabado desde la Residencia de Olivos con el que anunció nuevas restricciones en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El Presidente contrajo coronavirus pese a haber completado previamente las dos dosis de la vacuna de origen ruso, lo que provocó un debate sobre la eficiencia de la inmunización. Al darse a conocer la noticia del resultado positivo del test de Covid-19, el Instituto Gamaleya de Rusia, creador de la Sputnik V, le deseó al mandatario argentino una "pronta recuperación" y explicó que la vacuna "tiene un 91,6% de eficacia contra infecciones" de coronavirus.

De esta manera, Fernández estuvo dentro del 8,4% de personas vacunadas que pueden igualmente contraer la enfermedad. En ese marco, el Instituto Gamaleya aclaró que la vacuna tiene "100% de eficacia contra casos graves", es decir, que elimina la letalidad y reduce la enfermedad a cuadros leves o moderados. Ante la proliferación de versiones acerca de la falta de utilidad de la vacuna, Fernández resaltó que si no se hubiera aplicado la inmunización, "la estaría pasando muy mal".





Noticias Argentinas