Revelan el resultado de la autopsia preliminar de Meoni

Durante las primeras horas de este sábado se efectuó la operación autopsia al cuerpo del fallecido ministro de Transporte, Mario Meoni. En el preinforme se establece que el deceso se habría producido por un “shock hipovolémico” consecuencia de los politraumatismos que presentaba.

El resultado definitivo de las pericias demorarán al menos diez días, pero el análisis preliminar descarta la presencia de oto vehículo en la colisión fatal. "No llovía en la zona que se produjo el vuelco, la cinta asfáltica se encontraba húmeda", informó el sitio Data Clave.

Las pericias mécánicas sostienen que Mario Meoni “pierde el control del auto, se va hacia la zona del descanso central de la autopista, golpea un guardarrail y vuelca”. La autopsia definitiva determinará si el ministro de Transporte sufrió hubo alguna descompensación. Era paciente cardíaco y debió ser hospitalizado en febrero de este año.

El accidente ocurrió en el kilómetro 112 de la ruta 7, en el sentido a San Andrés de Giles - Carmen de Areco.

El Adiós de Sergio Massa

Tras el entierro de Mario Meoni, el presidente de la Cámara de Diputados y líder político del fallecido ministro de Transporte, Sergio Massa, le dedicó unas sentidas palabas en su cuenta de Instagram junto a una galería de fotos juntos.

"Ya no estás. El destino te jugó una mala pasada. Pero andá tranquilo. Vi a Laura entera y a tus amigos al lado de ella. Vi a los melli repitiendo tus frases, siempre optimistas respecto a lo que vendrá. Y a los tres les dije que voy a estar como vos estuviste a mi lado. Recordando aquellas horas que de chiquitos, vos por la UCR yo por el PJ esperábamos sesiones en la Legislatura siendo los más jovencitos en ese 2000 bravo", rememoró Massa.

El posteo de Sergio Massa sigue con una descripción de la congoja de la despedida: "Quedate tranquilo, voy a acompañar a los tuyos como vos me acompañaste en cada una que encaramos. Batallas ganadas, batallas perdidas. Siempre amigos. Vi a Junín en la calle llorándote. Podés sentir orgullo. Vi a tu Sarmiento despedirte. Ese Sarmiento del que me hiciste poner la bufanda. Un día de frío. Vi respeto. Conmoción. Dolor. Pero vi, sobre todo, gratitud. La vi en el Presidente y tus compañeros de gabinete, porque brillaste. La vi en nuestros compañeros del FR, que lloran que ya no estará tu firmeza y humildad. La vi en los ojos de esa piba que, en una esquina de tu Junín, en el cortejo me gritó llorando: 'se fue uno de los buenos'".

"Voy en la ruta, esa que te jugó la mala pasada y sólo me sale llorar y decirte: gracias amigo. Porque fuiste de los leales como amigo de verdad. De los buenos amigos en las malas y de los silenciosos en las buenas. Chau Mario Andrés, te manda un beso Sergio Tomás", cerró Massa.