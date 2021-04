Las fijas y los 6 tapados: Argentina presentó la preselección de 50 jugadores para la Copa América

La selección argentina buscará romper con el maleficio de 24 años sin títulos al recibir, junto con Colombia, la Copa América que se trasladó de 2020 a 2021 por la pandemia de coronavirus. Esta tarde, la AFA le envió a la Confederación Sudamericana la prelista de 50 nombres, de la cual surgirán los 23 definitivos que defenderán a la Albiceleste en el certamen continental. Y en la misma está la base que conforman los habitué de Lionel Scaloni, con los históricos (Messi, Otamendi), los rostros de la renovación (Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, entre otros) y algunos tapados, que batallan por entrar en la primera línea de consideración del DT.

Vale subrayar que las federaciones no están obligadas a hacer pública la preselección. Perú, con Ricardo Gareca a la cabeza, sí lo hizo, pero otros elencos no, como Argentina. Se trata de un paso administrativo, aunque ya permite palpitar cuál puede llegar a ser la plantilla definitiva. Si bien la nómina no trascendió oficialmente, son pocas las sorpresas, dado que casi todos pasaron por la gestión actual en algún momento.

Hay algunos jugadores que, salvo por lesión, tienen un lugar asegurado para el torneo que se jugará entre el 11 de junio y el 10 de julio. Franco Armani y Esteban Andrada entre los guardametas. Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña en la defensa. Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lucas Ocampos, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios y Ángel Di María entre los volantes. Y Lionel Messi, Lucas Alario, Nicolás González, Lautaro Martínez y Sergio Agüero (si recupera continuidad).

Pero la lista también ofrece “tapados” o nombres que no estaban del todo contemplados por el gran público y surgen por actualidad y futuro. ¿Entra Enzo Pérez en este lote? Su presente en River, pese a sus 35 años, lo llevaron a batallar por estar en la lista. ¿Y Mauro Icardi, inamovible en el inicio de la renovación Scaloni, pero luego relegado por sus conflictos con el Inter, que dejó atrás en el PSG? Hay más para desgranar en la citación que los administrativos de la AFA cargaron a través del sistema Comet para informar a la Conmebol.

Jeremías Ledesma

El arquero del Cádiz, de 28 años, y ya fue citado por Scaloni. También está en la carpeta de Fernando Batista para disputar como plaza mayor los Juegos Olímpicos de Tokio. Tiene una batalla intensa con Franco Armani, Esteban Andrada, Emiliano Martínez, Agustín Marchesín y Juan Musso, pero está muy bien visto por el cuerpo técnico y por Martín Tocalli, entrenador de arqueros.

Senesi también está en lista para jugar los Juegos Olímpicos (@Feyenoord) Senesi también está en lista para jugar los Juegos Olímpicos (@Feyenoord)

Marcos Senesi

Por algo, el dúctil marcador central surgido de San Lorenzo, de 23 años, es seguido por Real Madrid y Barcelona. En el Feyenoord de äíses Bajos, se destaca por manejo, timming y hasta goles espectaculares. También es una fija para los Olímpicos, pero entró en la preselección de Scaloni. Si mantiene el nivel, puede dar el salto, como lo hizo Facundo Medina.

Molina marca a Dzeko en un cruce entre Udinese y Roma (REUTERS/Alberto Lingria) Molina marca a Dzeko en un cruce entre Udinese y Roma (REUTERS/Alberto Lingria)

Nahuel Molina

El ex lateral de Boca y Rosario Central, de 23 años, viene redondeando una interesante temporada en Udinese, de la Serie A de Italia. Walter Samuel lo fue a observar e iba a ser citado para las fechas de Eliminatorias de marzo, luego postergadas por la pandemia de COVID-19. Tal vez, el más “tapado” de todos. Napoli e Inter ya preguntaron por él.

Facundo Medina, de Talleres al Lens de Francia (REUTERS/Pascal Rossignol) Facundo Medina, de Talleres al Lens de Francia (REUTERS/Pascal Rossignol)

Facundo Medina

De las divisiones inferiores de River, el central o lateral izquierdo se mudó a Talleres para ganar continuidad y vaya si se afianzó. Brilló en las selecciones Sub 20 y Sub 23, por lo que también es seguido por Batista para los Juegos Olímpicos. De muy buena temporada en el Lens de Francia. Ofrece polifuncionalidad.

Romero marca a Lukaku, en un duelo ante el Inter de Milán (REUTERS/Daniele Mascolo) Romero marca a Lukaku, en un duelo ante el Inter de Milán (REUTERS/Daniele Mascolo)

Cristian Romero

El Cuti, surgido de Belgrano y con recorrido en las selecciones juveniles, fue adquirido por la Juventus, que lo cedió al Atalanta, donde se convirtió en uno de los mejores centrales de la Serie A. De buen juego aéreo, duro, a los 23 años llamó la atención de Scaloni, quien lo incluyó en la nómina.

Matías Suárez, figura del River Plate de Gallardo. Y también referente, tras la salida de nombres fuertes, como Nacho Fernández (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo) Matías Suárez, figura del River Plate de Gallardo. Y también referente, tras la salida de nombres fuertes, como Nacho Fernández (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

Matías Suárez

El delantero de River fue citado para la Copa América pasada, pero luego no volvió a tener continuidad con la casaca albiceleste. Sin embargo, el ex Belgrano, de 32 años, se mantuvo en el radar del orientador. Y aparece como alternativa, en una zona donde las variantes son cuantiosas (también están Adolfo Gaich, Giovani Simeone, Paulo Dybala y Joaquín Correa, entre otros).

