Piden suspender las clases presenciales en el departamento Paraná

La dirigente gremial afirmó: "En este momento, el departamento Paraná está en rojo, con contagio sostenido y creciente, y con un panorama muy complicado ante el posible colapso sanitario. Ya no hay lugares en los hospitales públicos, el personal de salud está cansado, sin relevos, y sin respuesta del Gobierno”, destacó.

Este viernes, en todas las escuelas del departamento, convocaron a asambleas de dos horas por turno con el fin de recoger información para diagramar un relevamiento sobre la situación sanitaria de las escuelas y las condiciones laborales en la que los docentes se desempeñan en las escuelas.

Para Cogno, “hay que preservar la vida y avanzar hacia un cierre temporario de las escuelas. Lo hemos hecho mediante presentaciones formales ante la Departamental de Escuelas y ante el Consejo de Educación. Pedimos que suspendan las clases presenciales. Y que se tenga en cuenta la difícil situación sanitaria y que se tomen medidas antes de que sea grave. Esperemos que no tengamos que lamentar vidas”, replicó El Entre Ríos.

Gestión provincial

La referente gremial cuestionó la decisión oficial de discontinuar la vacunación de los docentes: sólo se inmunizó a maestros de educación especial y de nivel inicial, por lo que el porcentaje de vacunados “es mínimo”.

En este sentido, expresó que “no tenemos noticias de cuándo se continuará con la vacunación. Ni en primaria ni en secundaria ni en adultos han vacunado a los docentes. En un contexto de permanente transmisión del virus es imposible que podamos seguir con la presencialidad como está pautada”.

Cogno consideró “una hipocresía” avanzar con la presencialidad cuando hay “docentes aislados, alumnos aislados, compañeros contagiados, escuelas sin agua, sin ordenanzas, porque hay muchos ordenanzas que están aislados. En esas escuelas, de hecho se deben suspender las clases presenciales porque sin ordenanzas no se puede seguir. No se garantizan las condiciones sanitarias.Encima, no se han pagado las partidas Covid que prometieron. Pero además, el Gobierno no ha hecho ninguna inversión para garantizar la virtualidad, y es lo próximo que se viene”.

Cogno manifestó que el gobierno debería asegurar la conectividad en escuelas, reforzar partidas alimenticias y proveer transporte a los alumnos: “En 2020, durante el primer año de la pandemia, cuando se impuso la virtualidad, muchas escuelas tuvieron que tomar la decisión de cortar el teléfono. No es un hecho aislado en una escuela. Las escuelas no pueden sostener la conectividad. Y cuando lo hacen es con muy baja calidad. Por ejemplo, a plataforma Cuidar Escuelas es de difícil acceso para muchas escuelas con mala conectividad. Y la mayoría no puede cargar los relevamientos. Por eso los datos del CGE carecen de rigor estadísticos, porque las escuelas no pueden cargar datos. Pero además reclamamos por los módulos de los comedores, que no alcanzan para responder a la alta demanda de comida que hay en las escuelas. En este momento, el hambre es un crimen. En el Complejo Escuela Hogar se eliminó el transporte y los chicos se quedaron sin ese servicio para llegar desde los distintos puntos de la ciudad”.